https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html
Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок
Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок - РИА Новости, 17.03.2022
Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок
Зарубежные санкции выявили точки роста для лесной промышленности России, например, леспром может нарастить производство сырья для детских подгузников и средств... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:40
2022-03-17T10:40
2022-03-17T10:40
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зарубежные санкции выявили точки роста для лесной промышленности России, например, леспром может нарастить производство сырья для детских подгузников и средств гигиены, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.Будущее лесного комплекса страны обсуждалось на совещании под руководством Абрамченко о ситуации в лесопромышленном комплексе в условиях экономических санкций Запада."Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен на лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств, например, в том числе химии и флафф-целлюлозы. Из нее, например, производят детские подгузники, средства гигиены. Очевидно, что наш леспром вполне способен быстро нарастить производство сырья для таких товаров", - сказала Абрамченко.Вице-премьер поручила Минпромторгу оперативно создать программу импортозамещения для лесного комплекса.Кроме того, планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины – химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры. Предприятиям будет оказана поддержка в рамках плана по импортозамещению.
https://ria.ru/20220316/defitsit-1778486812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктория абрамченко, россия
Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок
Вице-премьер Абрамченко: российский леспром обеспечит производство средств гигиены сырьем
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Зарубежные санкции выявили точки роста для лесной промышленности России, например, леспром может нарастить производство сырья для детских подгузников и средств гигиены, говорится в сообщении
пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
Будущее лесного комплекса страны обсуждалось на совещании под руководством Абрамченко о ситуации в лесопромышленном комплексе в условиях экономических санкций Запада.
"Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен на лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств, например, в том числе химии и флафф-целлюлозы. Из нее, например, производят детские подгузники, средства гигиены. Очевидно, что наш леспром вполне способен быстро нарастить производство сырья для таких товаров", - сказала Абрамченко.
Вице-премьер поручила Минпромторгу
оперативно создать программу импортозамещения для лесного комплекса.
Кроме того, планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины – химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры. Предприятиям будет оказана поддержка в рамках плана по импортозамещению.