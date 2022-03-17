https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html

Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок

Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок - РИА Новости, 17.03.2022

Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок

Зарубежные санкции выявили точки роста для лесной промышленности России, например, леспром может нарастить производство сырья для детских подгузников и средств... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:40

2022-03-17T10:40

2022-03-17T10:40

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зарубежные санкции выявили точки роста для лесной промышленности России, например, леспром может нарастить производство сырья для детских подгузников и средств гигиены, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.Будущее лесного комплекса страны обсуждалось на совещании под руководством Абрамченко о ситуации в лесопромышленном комплексе в условиях экономических санкций Запада."Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен на лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств, например, в том числе химии и флафф-целлюлозы. Из нее, например, производят детские подгузники, средства гигиены. Очевидно, что наш леспром вполне способен быстро нарастить производство сырья для таких товаров", - сказала Абрамченко.Вице-премьер поручила Минпромторгу оперативно создать программу импортозамещения для лесного комплекса.Кроме того, планируется также создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины – химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры. Предприятиям будет оказана поддержка в рамках плана по импортозамещению.

https://ria.ru/20220316/defitsit-1778486812.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктория абрамченко, россия