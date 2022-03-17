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Туристам в Приморье удалось снять на видео редчайшего леопарда

Туристам в Приморье удалось снять на видео редчайшего леопарда - РИА Новости, 17.03.2022

Туристам в Приморье удалось снять на видео редчайшего леопарда

Туристам в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье удалось снять с помощью тепловизора редчайшего дальневосточного леопарда, сообщает учреждение. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:33

2022-03-17T18:33

2022-03-17T18:33

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Туристам в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье удалось снять с помощью тепловизора редчайшего дальневосточного леопарда, сообщает учреждение."Уникальные ночные съемки самой редкой на планете крупной кошки провели в национальном парке туристы. Запечатлеть скрытного зверя в естественной среде обитания удалось не только днем, но и ночью — с помощью тепловизора", — говорится в сообщении.Снять редкую большую кошку смогли туристы из Перми из одного из фотоукрытий. В кадр попал молодой самец дальневосточного леопарда под номером Leo 225M, который совсем недавно был зарегистрирован научными сотрудниками нацпарка с помощью сети фотоловушек. Судя по видео, хищник не испытывает проблем с охотой, отмечают ученые.Эта часть особо охраняемой природной территории считается участком резидентного самца по имени Тайфун (Leo 12M). Появление здесь соперника создает "интригу" в жизни зверей, отмечают в нацпарке. Специалисты продолжат наблюдать за развитием событий, в том числе с помощью фотоловушек.Парк является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 110 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20220214/leopardy-1772625207.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, приморский край, туристы, фгбу "земля леопарда", пермь