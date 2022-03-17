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В Ленобласти прошла патриотическая акция - РИА Новости, 17.03.2022
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Ленинградская область
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В Ленобласти прошла патриотическая акция
В Ленобласти прошла патриотическая акция - РИА Новости, 17.03.2022
В Ленобласти прошла патриотическая акция
Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:25
2022-03-17T16:26
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области, в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. Ленинградской области эстафету передали артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" Чеченской Республики.Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства исполнил танец на площадке мемориального комплекса "Молитва перед боем" — у памятника святому благоверному князю Александру Невскому. По преданию, именно на этом месте правитель с дружиной останавливался перед сражением со шведами, которое войдёт в историю как Невская битва."Здесь, на этой земле в Ленинградской области святой благоверный князь Александр Невский молился и просил дать ему силы победить врага. Дорогие солдаты, наши защитники мы передаем вам всю силу, энергию и любовь земли Ленинградской!", — обратились к военнослужащим артисты.
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16:25 17.03.2022 (обновлено: 16:26 17.03.2022)
 

В Ленобласти прошла патриотическая акция

© Администрация Ленинградской области / ВКонтактеХореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на площадке мемориального комплекса "Молитва перед боем". Стоп-кадр видео
Хореографический ансамбль Радуга Ленинградского областного колледжа культуры и искусства на площадке мемориального комплекса Молитва перед боем. Стоп-кадр видео
© Администрация Ленинградской области / ВКонтакте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области, в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. Ленинградской области эстафету передали артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" Чеченской Республики.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:51Ленинградская область
Шесть школ Ленобласти готовятся к выходу из реновации в 2022 году
Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства исполнил танец на площадке мемориального комплекса "Молитва перед боем" — у памятника святому благоверному князю Александру Невскому. По преданию, именно на этом месте правитель с дружиной останавливался перед сражением со шведами, которое войдёт в историю как Невская битва.
"Здесь, на этой земле в Ленинградской области святой благоверный князь Александр Невский молился и просил дать ему силы победить врага. Дорогие солдаты, наши защитники мы передаем вам всю силу, энергию и любовь земли Ленинградской!", — обратились к военнослужащим артисты.
 
Ленинградская область
 
 
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