https://ria.ru/20220317/lenoblast-1778690695.html

В Ленобласти прошла патриотическая акция

В Ленобласти прошла патриотическая акция - РИА Новости, 17.03.2022

В Ленобласти прошла патриотическая акция

Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:25

2022-03-17T16:25

2022-03-17T16:26

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778691678_680:0:4321:2048_1920x0_80_0_0_409ebb97d2e09bb3e46d36ab2ac86904.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области, в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. Ленинградской области эстафету передали артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" Чеченской Республики.Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства исполнил танец на площадке мемориального комплекса "Молитва перед боем" — у памятника святому благоверному князю Александру Невскому. По преданию, именно на этом месте правитель с дружиной останавливался перед сражением со шведами, которое войдёт в историю как Невская битва."Здесь, на этой земле в Ленинградской области святой благоверный князь Александр Невский молился и просил дать ему силы победить врага. Дорогие солдаты, наши защитники мы передаем вам всю силу, энергию и любовь земли Ленинградской!", — обратились к военнослужащим артисты.

https://ria.ru/20220303/renovatsiya-1776228756.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60