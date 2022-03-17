https://ria.ru/20220317/lenoblast-1778690695.html
В Ленобласти прошла патриотическая акция
В Ленобласти прошла патриотическая акция - РИА Новости, 17.03.2022
В Ленобласти прошла патриотическая акция
Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:25
2022-03-17T16:25
2022-03-17T16:26
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области, в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. Ленинградской области эстафету передали артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" Чеченской Республики.Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства исполнил танец на площадке мемориального комплекса "Молитва перед боем" — у памятника святому благоверному князю Александру Невскому. По преданию, именно на этом месте правитель с дружиной останавливался перед сражением со шведами, которое войдёт в историю как Невская битва."Здесь, на этой земле в Ленинградской области святой благоверный князь Александр Невский молился и просил дать ему силы победить врага. Дорогие солдаты, наши защитники мы передаем вам всю силу, энергию и любовь земли Ленинградской!", — обратились к военнослужащим артисты.
https://ria.ru/20220303/renovatsiya-1776228756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Артисты Ленинградской области приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии и передали эстафету коллегам из Хабаровского края и Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, всероссийская акция под названием #Россия
_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области, в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. Ленинградской области эстафету передали артисты государственного фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо" Чеченской Республики.
Народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства исполнил танец на площадке мемориального комплекса "Молитва перед боем" — у памятника святому благоверному князю Александру Невскому
. По преданию, именно на этом месте правитель с дружиной останавливался перед сражением со шведами, которое войдёт в историю как Невская битва.
"Здесь, на этой земле в Ленинградской области святой благоверный князь Александр Невский молился и просил дать ему силы победить врага. Дорогие солдаты, наши защитники мы передаем вам всю силу, энергию и любовь земли Ленинградской!", — обратились к военнослужащим артисты.