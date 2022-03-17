https://ria.ru/20220317/lekarstva-1778675796.html
Собянин объявил о новых мерах поддержки производителей лекарств
Собянин объявил о новых мерах поддержки производителей лекарств - РИА Новости, 17.03.2022
Собянин объявил о новых мерах поддержки производителей лекарств
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры поддержки для предприятий фармпроизводства. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:22
2022-03-17T15:22
2022-03-17T15:22
здоровье - общество
москва
россия
санкции
сергей собянин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры поддержки для предприятий фармпроизводства."Московская фармпромышленность - одна из крупнейших в стране. За последние годы мы наблюдаем высокую динамику развития: за 5 лет объём реализации продукции вырос в более чем в 5 раз, количество работающих - в 1,5 раза. Мы видим, что эта динамика продолжается", - сказал мэр в ходе встречи с представителями фармацевтических компаний."Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с правительством РФ, по поручению президента в рамках госсовета вырабатываем совместные меры поддержки. Одна из ближайших - субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий", - подчеркнул Собянин.По его словам, в условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты - меры поддержки имеют первостепенное значение.Мэр также поблагодарил представителей фарморганизаций за преодоление кризисных явлений, связанных с коронавирусной инфекцией."Мы справились, несмотря на все сложности. Были логистические, ценовые сложности, объемопроизводства и других. Со всем этим справились, надеюсь, что справимся и с вызовами, с которыми столкнулись и сегодня", - добавил Собянин.По его словам, у города есть система поддержки промышленности, она включает в себя установку статусов промкомплексов, особых экономических зон, работают меры субсидирования, закупки оборудования и другие. Также была реализована программа офсетных сделок. Сегодня заключено 4 контракта общей суммой более чем на 40 млрд руб.Собянин также выразил мнение, что рынок лекарств в ближайшее время должен урегулироваться. Участники встречи отметили, что сейчас идут стабильные поставки импортных лекарств, опасений о серьёзных перебоях нет."Самое главное - это иметь складские запасы, вовремя их поставлять в розничную сеть, чтобы никаких страхов и опасений у граждан не было", - сказал Собянин.Как уточняет пресс-служба мэра и правительства Москвы, по итогам встречи были приняты следующие решения: предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 руб. в год, субсидии из городского Фонда развития промышленности, поддержка проекта создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови производства отечественных иммуноглобулинов, увеличение авансирования по закупкам лекарственных средств для государственных нужд до 70%. Кроме того, приняты решения о применении механизма предоплаты закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и репутацией надежных партнеров в исполнении государственных контрактов, поддержке, включающей финансирование за счет городского бюджета, проведение клинических исследований лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
https://ria.ru/20220316/importozameschenie-1778499851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, россия, санкции, сергей собянин
Собянин объявил о новых мерах поддержки производителей лекарств
Мэр Москвы Собянин объявил о мерах поддержки импортозамещения для производителей лекарств
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры поддержки для предприятий фармпроизводства.
"Московская фармпромышленность - одна из крупнейших в стране. За последние годы мы наблюдаем высокую динамику развития: за 5 лет объём реализации продукции вырос в более чем в 5 раз, количество работающих - в 1,5 раза. Мы видим, что эта динамика продолжается", - сказал мэр в ходе встречи с представителями фармацевтических компаний.
"Мы актуализируем все меры городской поддержки промышленности, которые в настоящее время есть. Кроме того, мы активно работаем с правительством РФ
, по поручению президента в рамках госсовета вырабатываем совместные меры поддержки. Одна из ближайших - субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий", - подчеркнул Собянин.
По его словам, в условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса национальной валюты - меры поддержки имеют первостепенное значение.
Мэр также поблагодарил представителей фарморганизаций за преодоление кризисных явлений, связанных с коронавирусной инфекцией.
"Мы справились, несмотря на все сложности. Были логистические, ценовые сложности, объемопроизводства и других. Со всем этим справились, надеюсь, что справимся и с вызовами, с которыми столкнулись и сегодня", - добавил Собянин.
По его словам, у города есть система поддержки промышленности, она включает в себя установку статусов промкомплексов, особых экономических зон, работают меры субсидирования, закупки оборудования и другие. Также была реализована программа офсетных сделок. Сегодня заключено 4 контракта общей суммой более чем на 40 млрд руб.
Собянин также выразил мнение, что рынок лекарств в ближайшее время должен урегулироваться. Участники встречи отметили, что сейчас идут стабильные поставки импортных лекарств, опасений о серьёзных перебоях нет.
"Самое главное - это иметь складские запасы, вовремя их поставлять в розничную сеть, чтобы никаких страхов и опасений у граждан не было", - сказал Собянин.
Как уточняет пресс-служба мэра и правительства Москвы
, по итогам встречи были приняты следующие решения: предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 руб. в год, субсидии из городского Фонда развития промышленности
, поддержка проекта создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови производства отечественных иммуноглобулинов, увеличение авансирования по закупкам лекарственных средств для государственных нужд до 70%. Кроме того, приняты решения о применении механизма предоплаты закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и репутацией надежных партнеров в исполнении государственных контрактов, поддержке, включающей финансирование за счет городского бюджета, проведение клинических исследований лекарственных препаратов.