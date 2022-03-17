14:28 17.03.2022 (обновлено: 14:32 17.03.2022)
В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек
Голикова распорядилась открыть горячую линию по вопросам поставки медикаментов для аптек
Фармацевт в аптеке
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась открыть горячую линию по лекарствам для аптечных организаций, сообщается на сайте кабмина.
"До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Организовать её поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору. По результатам приёма и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении.
"Доступность медикаментов находится на постоянном контроле правительства. Во время пандемии благодаря скоординированной работе ключевых профильных ведомств – Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора – удалось полностью обеспечить наличие необходимых лекарств как в больницах, так и в аптечном звене. Сейчас на фоне ограничений, введённых в отношении России недружественными странами, вопрос требует особого внимания", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что региональные органы власти по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в ближайшее время должны проанализировать назначаемые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, они обязаны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие необходимого ассортимента в аптеках. Доклад о результатах работы должен быть предоставлен правительству к 22 марта.
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