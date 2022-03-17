https://ria.ru/20220317/lekarstva-1778663090.html

В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек

В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек - РИА Новости, 17.03.2022

В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась открыть горячую линию по лекарствам для аптечных организаций, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:28

2022-03-17T14:28

2022-03-17T14:32

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась открыть горячую линию по лекарствам для аптечных организаций, сообщается на сайте кабмина."До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Организовать её поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору. По результатам приёма и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении."Доступность медикаментов находится на постоянном контроле правительства. Во время пандемии благодаря скоординированной работе ключевых профильных ведомств – Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора – удалось полностью обеспечить наличие необходимых лекарств как в больницах, так и в аптечном звене. Сейчас на фоне ограничений, введённых в отношении России недружественными странами, вопрос требует особого внимания", - добавляется в сообщении.Отмечается, что региональные органы власти по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в ближайшее время должны проанализировать назначаемые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, они обязаны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие необходимого ассортимента в аптеках. Доклад о результатах работы должен быть предоставлен правительству к 22 марта.

https://ria.ru/20220317/meditsina-1778595529.html

https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)