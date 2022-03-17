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В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек - РИА Новости, 17.03.2022
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В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек
В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек - РИА Новости, 17.03.2022
В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась открыть горячую линию по лекарствам для аптечных организаций, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:28
2022-03-17T14:32
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась открыть горячую линию по лекарствам для аптечных организаций, сообщается на сайте кабмина."До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Организовать её поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору. По результатам приёма и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении."Доступность медикаментов находится на постоянном контроле правительства. Во время пандемии благодаря скоординированной работе ключевых профильных ведомств – Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора – удалось полностью обеспечить наличие необходимых лекарств как в больницах, так и в аптечном звене. Сейчас на фоне ограничений, введённых в отношении России недружественными странами, вопрос требует особого внимания", - добавляется в сообщении.Отмечается, что региональные органы власти по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в ближайшее время должны проанализировать назначаемые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, они обязаны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие необходимого ассортимента в аптеках. Доклад о результатах работы должен быть предоставлен правительству к 22 марта.
https://ria.ru/20220317/meditsina-1778595529.html
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:28 17.03.2022 (обновлено: 14:32 17.03.2022)
 
В России откроют горячую линию по поставкам лекарств для аптек

Голикова распорядилась открыть горячую линию по вопросам поставки медикаментов для аптек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась открыть горячую линию по лекарствам для аптечных организаций, сообщается на сайте кабмина.
"До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Организовать её поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору. По результатам приёма и анализа обращений будут приниматься оперативные решения для поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Правительство расширило возможности закупок для больниц
"Доступность медикаментов находится на постоянном контроле правительства. Во время пандемии благодаря скоординированной работе ключевых профильных ведомств – Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора – удалось полностью обеспечить наличие необходимых лекарств как в больницах, так и в аптечном звене. Сейчас на фоне ограничений, введённых в отношении России недружественными странами, вопрос требует особого внимания", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что региональные органы власти по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в ближайшее время должны проанализировать назначаемые лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших. Вместе с территориальными отделениями Росздравнадзора, используя данные системы маркировки, они обязаны уточнить наличие таких медикаментов на складах производителей, а также в оптовом звене, после чего обеспечить наличие необходимого ассортимента в аптеках. Доклад о результатах работы должен быть предоставлен правительству к 22 марта.
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Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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