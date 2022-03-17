https://ria.ru/20220317/lekarstva-1778635531.html

Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной

Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной - РИА Новости, 17.03.2022

Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной

Ситуация на российском рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:41

2022-03-17T12:41

2022-03-17T12:41

экономика

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на российском рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года.

https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко