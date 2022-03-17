https://ria.ru/20220317/lekarstva-1778635531.html
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной - РИА Новости, 17.03.2022
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной
Ситуация на российском рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:41
2022-03-17T12:41
2022-03-17T12:41
экономика
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на российском рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.Он уточнил, что с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года.
https://ria.ru/20220315/lekarstva-1778183185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств в России стабильной
Глава Минздрава Мурашко: ситуация на рынке лекарств стабильная, все производители работают
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ситуация на российском рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.
Он уточнил, что с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года.