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РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022
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РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий
Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:49
2022-03-17T16:49
украина
здоровье - общество
донецкая народная республика
в мире
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - сказал он.
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украина, здоровье - общество, донецкая народная республика, в мире, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:49 17.03.2022
 
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий

РХБЗ: Смерть 70 жителей ДНР от туберкулеза, возможно, связана с лабораториями на Украине

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - сказал он.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 16:07
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
 
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