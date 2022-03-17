https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778697926.html

РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий

РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022

РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий

Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:49

2022-03-17T16:49

2022-03-17T16:49

украина

здоровье - общество

донецкая народная республика

в мире

россия

вооруженные силы рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - сказал он.

https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, здоровье - общество, донецкая народная республика, в мире, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)