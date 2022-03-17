https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778697926.html
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий
Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:49
2022-03-17T16:49
2022-03-17T16:49
украина
здоровье - общество
донецкая народная республика
в мире
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - сказал он.
https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, здоровье - общество, донецкая народная республика, в мире, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
РХБЗ: вспышка туберкулеза в ДНР могла быть связана с работой биолабораторий
РХБЗ: Смерть 70 жителей ДНР от туберкулеза, возможно, связана с лабораториями на Украине