https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html

РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США

РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США - РИА Новости, 17.03.2022

РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США

Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:07

2022-03-17T16:07

2022-03-17T16:07

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.По его словам, украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-782 – передача заболеваний через летучих мышей. Полученные документы говорят, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568, отметил Кириллов."Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса ДТРА при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Может, с ней стоит побеседовать журналистам?" – заявил генерал.DTRA - Агентство США по сокращению военной угрозы.

https://ria.ru/20220311/patogeny-1777580573.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, вооруженные силы рф