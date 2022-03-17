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РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США - РИА Новости, 17.03.2022
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РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:07
2022-03-17T16:07
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.По его словам, украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-782 – передача заболеваний через летучих мышей. Полученные документы говорят, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568, отметил Кириллов."Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса ДТРА при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Может, с ней стоит побеседовать журналистам?" – заявил генерал.DTRA - Агентство США по сокращению военной угрозы.
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сша
украина
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, вооруженные силы рф
16:07 17.03.2022
 
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США

Минобороны: глава DTRA при посольстве США в Киеве Уинтролл курировала лаборатории Украины

© Fotolia / Victor MoussaБиологическая опасность
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Fotolia / Victor Moussa
Биологическая опасность
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По его словам, украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-782 – передача заболеваний через летучих мышей. Полученные документы говорят, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568, отметил Кириллов.
"Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса ДТРА при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Может, с ней стоит побеседовать журналистам?" – заявил генерал.
DTRA - Агентство США по сокращению военной угрозы.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 04:29
СМИ: ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить опасные патогены в лабораториях
 
В миреСШАУкраинаКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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