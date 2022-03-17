https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США - РИА Новости, 17.03.2022
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:07
2022-03-17T16:07
2022-03-17T16:07
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Одним из кураторов работ в биолабораториях Украины являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов по итогам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.По его словам, украинские лаборатории были основным исполнителем по проекту П-782 – передача заболеваний через летучих мышей. Полученные документы говорят, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов П-382, П-444 и П-568, отметил Кириллов."Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса ДТРА при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл. Может, с ней стоит побеседовать журналистам?" – заявил генерал.DTRA - Агентство США по сокращению военной угрозы.
https://ria.ru/20220311/patogeny-1777580573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз, вооруженные силы рф
РХБЗ: куратором лабораторий на Украине была глава DTRA при посольстве США
Минобороны: глава DTRA при посольстве США в Киеве Уинтролл курировала лаборатории Украины