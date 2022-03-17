https://ria.ru/20220317/kurs-1778599585.html

Рубль продолжает рост к доллару и евро

Рубль продолжает рост к доллару и евро - РИА Новости, 17.03.2022

Рубль продолжает рост к доллару и евро

На открытии торгов утром 17 марта рубль уже шестой день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:15

2022-03-17T10:15

2022-03-17T11:03

экономика

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На открытии торгов утром 17 марта рубль уже шестой день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 10:07 мск падает на 2,9 рубля, до 105,1 рубля, евро — на 2,35 рубля (115,35).Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема санкций фигурирует на продолжающихся российско-украинских переговорах, но отказался раскрыть подробности.При этом укрепление рубля сдерживает вопрос о дефолте. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, существуют риски, что платеж по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте не дойдет до конечных получателей.

https://ria.ru/20220315/neft-1778258023.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, московская биржа