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Рубль продолжает рост к доллару и евро - РИА Новости, 17.03.2022
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Рубль продолжает рост к доллару и евро
Рубль продолжает рост к доллару и евро - РИА Новости, 17.03.2022
Рубль продолжает рост к доллару и евро
На открытии торгов утром 17 марта рубль уже шестой день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:15
2022-03-17T11:03
экономика
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На открытии торгов утром 17 марта рубль уже шестой день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.Так, американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 10:07 мск падает на 2,9 рубля, до 105,1 рубля, евро — на 2,35 рубля (115,35).Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема санкций фигурирует на продолжающихся российско-украинских переговорах, но отказался раскрыть подробности.При этом укрепление рубля сдерживает вопрос о дефолте. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, существуют риски, что платеж по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте не дойдет до конечных получателей.
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экономика, цены на нефть, московская биржа
10:15 17.03.2022 (обновлено: 11:03 17.03.2022)
 
Рубль продолжает рост к доллару и евро

Рубль продолжает рост к доллару и евро шестой день подряд

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На открытии торгов утром 17 марта рубль уже шестой день подряд растет к доллару и евро, следует из данных Мосбиржи.
Так, американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 10:07 мск падает на 2,9 рубля, до 105,1 рубля, евро — на 2,35 рубля (115,35).
Курс российской валюты обвалился после начала специальной военной операции на Украине и последовавших нескольких раундов западных санкций. Стоимость доллара и евро достигала 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно, затем последовало снижение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема санкций фигурирует на продолжающихся российско-украинских переговорах, но отказался раскрыть подробности.
При этом укрепление рубля сдерживает вопрос о дефолте. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, существуют риски, что платеж по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте не дойдет до конечных получателей.
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