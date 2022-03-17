https://ria.ru/20220317/krym-1778749395.html

Захарова в ответ на заявление МИД Молдавии по Крыму призвала к диалогу

Захарова в ответ на заявление МИД Молдавии по Крыму призвала к диалогу - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова в ответ на заявление МИД Молдавии по Крыму призвала к диалогу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии о якобы "незаконности"... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:15

2022-03-17T22:15

2022-03-17T22:15

россия

молдавия

севастополь

республика крым

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии о якобы "незаконности" референдума в Крыму, призвала партнеров отказаться от искусственных раздражителей в отношениях и встать на путь конструктивного диалога.Как отметила Захарова, позиция Молдавии по вопросу территориальной принадлежности Крыма известна и не содержит ничего нового, но "непонятна несвойственная в течение прошедших восьми лет резкость тона молдавского комментария"."Как бы то ни было, сути вещей это не меняет. Воссоединение Республики Крым и города Севастополь с Россией состоялось в полном соответствии с международным правом, прежде всего, правом народов на самоопределение, закрепленным в Уставе ООН и Международных пактах о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах. Решение народа Крыма является окончательным. Для России этот вопрос закрыт раз и навсегда", - говорится в комментарии на сайте министерства."В который раз призываем молдавских партнеров отказаться от искусственных раздражителей в двусторонних отношениях и встать на путь конструктивного и прагматичного диалога, необходимого для решения насущных вопросов российско-молдавского сотрудничества. Российская сторона к этому готова", - подчеркнула Захарова.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220317/krym-1778745066.html

https://ria.ru/20220317/krym-1778694163.html

россия

молдавия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, молдавия, севастополь, республика крым, мария захарова, в мире