Захарова в ответ на заявление МИД Молдавии по Крыму призвала к диалогу
Захарова в ответ на заявление МИД Молдавии по Крыму призвала к конструктивному диалогу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии о якобы "незаконности" референдума в Крыму, призвала партнеров отказаться от искусственных раздражителей в отношениях и встать на путь конструктивного диалога.
Как отметила Захарова, позиция Молдавии по вопросу территориальной принадлежности Крыма известна и не содержит ничего нового, но "непонятна несвойственная в течение прошедших восьми лет резкость тона молдавского комментария".
"Как бы то ни было, сути вещей это не меняет. Воссоединение Республики Крым и города Севастополь с Россией состоялось в полном соответствии с международным правом, прежде всего, правом народов на самоопределение, закрепленным в Уставе ООН и Международных пактах о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах. Решение народа Крыма является окончательным. Для России этот вопрос закрыт раз и навсегда", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"В который раз призываем молдавских партнеров отказаться от искусственных раздражителей в двусторонних отношениях и встать на путь конструктивного и прагматичного диалога, необходимого для решения насущных вопросов российско-молдавского сотрудничества. Российская сторона к этому готова", - подчеркнула Захарова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".