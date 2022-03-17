https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным - РИА Новости, 17.03.2022
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:06
2022-03-17T17:06
2022-03-17T17:06
общество
москва
россия
украина
республика крым
севастополь
политика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772939499_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_8a04dbc33c7f657801fd5882f36c505b.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской весны".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России."Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", - заявил РИА Новости депутат.Политик назвал событие "важной скрепой", знаменательной датой в истории укрепления суверенитета РФ.Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках".
https://ria.ru/20220317/krym-1778694163.html
https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html
москва
россия
украина
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772939499_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f41477cbc3974a07ffce7a7611666e78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, украина, республика крым, севастополь, политика, госдума рф, праздник, султан хамзаев
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным
В ГД предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта праздником и выходным