https://ria.ru/20220317/krym-1778701777.html

В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным

В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным - РИА Новости, 17.03.2022

В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:06

2022-03-17T17:06

2022-03-17T17:06

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской весны".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России."Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", - заявил РИА Новости депутат.Политик назвал событие "важной скрепой", знаменательной датой в истории укрепления суверенитета РФ.Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, россия, украина, республика крым, севастополь, политика, госдума рф, праздник, султан хамзаев