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В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным - РИА Новости, 17.03.2022
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В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным - РИА Новости, 17.03.2022
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:06
2022-03-17T17:06
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской весны".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России."Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", - заявил РИА Новости депутат.Политик назвал событие "важной скрепой", знаменательной датой в истории укрепления суверенитета РФ.Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках".
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общество, москва, россия, украина, республика крым, севастополь, политика, госдума рф, праздник, султан хамзаев
17:06 17.03.2022
 
В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным

В ГД предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта праздником и выходным

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание в Государственной думы РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией 18 марта официальным праздничным днем, посвятить его акциям "Крымской весны".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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"Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", - заявил РИА Новости депутат.
Политик назвал событие "важной скрепой", знаменательной датой в истории укрепления суверенитета РФ.
Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках".
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