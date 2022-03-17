https://ria.ru/20220317/krym-1778694163.html

Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин

Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2022

Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин

Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:31

2022-03-17T16:31

2022-03-17T16:31

москва

севастополь

россия

украина

политика

владимир путин

республика крым

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин."Хочу пожелать успехов, уверен, что они будут, и будут достигаться нами такими же темпами, как это было в предыдущие годы, с таким же качеством. Программа есть, будем ее исполнять. Сегодня с утра разговаривал с мэром столицы… Москва оказывает помощь и Крыму, и Севастополю. Москва намерена продолжить эту работу на благо развития Крыма и Севастополя, и на благо москвичей, которые ездят в Крым и Севастополь отдыхать", - сказал он на совещании по развитию полуострова.

https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

москва

севастополь

россия

украина

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, севастополь, россия, украина, политика, владимир путин, республика крым