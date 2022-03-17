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Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2022
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Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин
Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2022
Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин
Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:31
2022-03-17T16:31
москва
севастополь
россия
украина
политика
владимир путин
республика крым
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин."Хочу пожелать успехов, уверен, что они будут, и будут достигаться нами такими же темпами, как это было в предыдущие годы, с таким же качеством. Программа есть, будем ее исполнять. Сегодня с утра разговаривал с мэром столицы… Москва оказывает помощь и Крыму, и Севастополю. Москва намерена продолжить эту работу на благо развития Крыма и Севастополя, и на благо москвичей, которые ездят в Крым и Севастополь отдыхать", - сказал он на совещании по развитию полуострова.
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москва
севастополь
россия
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москва, севастополь, россия, украина, политика, владимир путин, республика крым
16:31 17.03.2022
 
Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва продолжит помогать развитию Крыма и Севастополя, сообщил президент России Владимир Путин.
"Хочу пожелать успехов, уверен, что они будут, и будут достигаться нами такими же темпами, как это было в предыдущие годы, с таким же качеством. Программа есть, будем ее исполнять. Сегодня с утра разговаривал с мэром столицы… Москва оказывает помощь и Крыму, и Севастополю. Москва намерена продолжить эту работу на благо развития Крыма и Севастополя, и на благо москвичей, которые ездят в Крым и Севастополь отдыхать", - сказал он на совещании по развитию полуострова.
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