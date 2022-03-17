https://ria.ru/20220317/krym-1778675028.html

Задача водообеспечения Крыма полностью выполнена, заявил Хуснуллин

Задача водообеспечения Крыма полностью выполнена, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 17.03.2022

Задача водообеспечения Крыма полностью выполнена, заявил Хуснуллин

Задача по надежному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:19

2022-03-17T15:19

2022-03-17T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

общество

севастополь

республика крым

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Задача по надежному и качественному обеспечению Крыма водой полностью выполнена, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание о социально-экономическом развитии Республики Крым и Севастополя."Поставленная вами задача по надежному, качественному водообеспечению Крыма полностью выполнена", - сказал Хуснуллин на совещании. "Сейчас, в связи с открытием Северо-Крымского канала, пересматриваем нашу схему водоснабжения, наш план по работе, чтобы интегрировать его максимально быстро в общую систему водоснабжения Крыма", - добавил он.В ходе проводимой с 24 февраля спецоперации России на Украине Минобороны РФ удалось разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить возможность подачи днепровской воды на полуостров. Сейчас специалисты проводят работы по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что возобновление работы Северо-Крымского канала позволит навсегда решить проблему дефицита воды в Крыму.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.На сегодняшний день вода самотеком уже дошла до Крыма. Самое крупное водохранилище Крыма, Чернореченское, обеспечивающее водоснабжение севастопольского региона, заполнилось более чем на 94%.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778419787.html

https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

севастополь

республика крым

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, севастополь, республика крым, россия, марат хуснуллин