https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html

Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин

Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2022

Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин

Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:57

2022-03-17T14:57

2022-03-17T15:47

владимир путин

экономика

республика крым

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин."Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", — отметил глава государства.По словам Путина, такую активность бизнеса обязательно поддержат власти, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковской системы и финансовых условий.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Накануне Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысит социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Помимо этого, президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

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республика крым

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"Сейчас есть все условия" – Путин о развитии крупного бизнеса в Крыму Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин. "Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", — отметил глава государства. 2022-03-17T14:57 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, республика крым, санкции в отношении россии