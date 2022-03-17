https://ria.ru/20220317/krym-1778670250.html
Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин
Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2022
Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин
Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:57
2022-03-17T14:57
2022-03-17T15:47
владимир путин
экономика
республика крым
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин."Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", — отметил глава государства.По словам Путина, такую активность бизнеса обязательно поддержат власти, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковской системы и финансовых условий.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Накануне Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысит социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Помимо этого, президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220317/import-1778641845.html
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республика крым
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778679219_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_670aedca50f484f27134f9a079ed9916.jpg
"Сейчас есть все условия" – Путин о развитии крупного бизнеса в Крыму
Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин.
"Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", — отметил глава государства.
2022-03-17T14:57
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, республика крым, санкции в отношении россии
14:57 17.03.2022 (обновлено: 15:47 17.03.2022)
Бизнес, боявшийся санкций, может спокойно приходить в Крым, заявил Путин
Президент России Путин пообещал поддержку российскому бизнесу в Крыму
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский бизнес, опасавшийся западных санкций, теперь может работать в Крыму, заявил Владимир Путин.
"Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", — отметил глава государства.
По словам Путина, такую активность бизнеса обязательно поддержат власти, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковской системы и финансовых условий.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ
принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин
, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Накануне Путин подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысит социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Помимо этого, президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.