https://ria.ru/20220317/krym-1778613283.html
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт
Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:15
2022-03-17T11:15
2022-03-17T11:29
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма - навсегда с Россией. Для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию", - сказала Захарова на брифинге.Захарова отметила, что интерес к налаживанию связей с Крымом в мире растет, число иностранных партнеров увеличилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет. Число иностранных партнеров Крыма увеличилось и увеличивалось бы многократно, если бы не та подрывная работа, которая целенаправленно ведется, с огромными средствами, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки", - сказала она.
https://ria.ru/20220317/voznagrazhdenie-1778581201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, политика
11:15 17.03.2022 (обновлено: 11:29 17.03.2022)
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт
Представитель МИД Захарова: Крым принадлежит России, санкции Запада не изменят ситуацию
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма - навсегда с Россией
. Для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что интерес к налаживанию связей с Крымом в мире растет, число иностранных партнеров увеличилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет. Число иностранных партнеров Крыма увеличилось и увеличивалось бы многократно, если бы не та подрывная работа, которая целенаправленно ведется, с огромными средствами, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки", - сказала она.