https://ria.ru/20220317/krym-1778613283.html

В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт

В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт - РИА Новости, 17.03.2022

В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт

Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:15

2022-03-17T11:15

2022-03-17T11:29

россия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма - навсегда с Россией. Для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию", - сказала Захарова на брифинге.Захарова отметила, что интерес к налаживанию связей с Крымом в мире растет, число иностранных партнеров увеличилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет. Число иностранных партнеров Крыма увеличилось и увеличивалось бы многократно, если бы не та подрывная работа, которая целенаправленно ведется, с огромными средствами, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки", - сказала она.

https://ria.ru/20220317/voznagrazhdenie-1778581201.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, политика