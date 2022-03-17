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В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт - РИА Новости, 17.03.2022
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В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт
Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:15
2022-03-17T11:29
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма - навсегда с Россией. Для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию", - сказала Захарова на брифинге.Захарова отметила, что интерес к налаживанию связей с Крымом в мире растет, число иностранных партнеров увеличилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет. Число иностранных партнеров Крыма увеличилось и увеличивалось бы многократно, если бы не та подрывная работа, которая целенаправленно ведется, с огромными средствами, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки", - сказала она.
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россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, политика
11:15 17.03.2022 (обновлено: 11:29 17.03.2022)
 
В МИД заявили, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт

Представитель МИД Захарова: Крым принадлежит России, санкции Запада не изменят ситуацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Будущее Крыма – навсегда с Россией, вопрос закрыт окончательно, санкции США и их союзников не изменят позицию Москвы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нравится это кому-то или не нравится, но будущее Крыма - навсегда с Россией. Для нас этот вопрос, как вы знаете, закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие санкции, никакие угрозы, никакой шантаж, будь то Соединенные Штаты Америки или их сателлиты, которые возомнили себя коллективными хозяевами мира, не изменят нашу позицию", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что интерес к налаживанию связей с Крымом в мире растет, число иностранных партнеров увеличилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Интерес к налаживанию разноплановых связей с полуостровом в мире неуклонно растет. Число иностранных партнеров Крыма увеличилось и увеличивалось бы многократно, если бы не та подрывная работа, которая целенаправленно ведется, с огромными средствами, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки", - сказала она.
Северо-Крымский канал в Армянском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
06:09
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