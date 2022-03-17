https://ria.ru/20220317/kosmos-1778697487.html

ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars

ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars - РИА Новости, 17.03.2022

ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars

Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:48

2022-03-17T16:48

2022-03-17T17:02

космос - риа наука

европейское космическое агентство

россия

роскосмос

экзомарс

земля

марс

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине, следует из соответствующего коммюнике."Правящий совет ЕКА, собравшись в Париже 16-17 марта, дал оценку ситуации с ExoMars, возникшую из-за военных действий на Украине, и единогласно признал невозможность осуществления текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году", - говорится в коммюнике ЕКА. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приостановки деятельности по сотрудничеству.Ранее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен.Старт российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Предполагалось, что к Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.

https://ria.ru/20220314/mks-1778085043.html

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, европейское космическое агентство, россия, роскосмос, экзомарс, земля, марс, санкции в отношении россии