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ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars - РИА Новости, 17.03.2022
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ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars - РИА Новости, 17.03.2022
ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:48
2022-03-17T17:02
космос - риа наука
европейское космическое агентство
россия
роскосмос
экзомарс
земля
марс
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине, следует из соответствующего коммюнике."Правящий совет ЕКА, собравшись в Париже 16-17 марта, дал оценку ситуации с ExoMars, возникшую из-за военных действий на Украине, и единогласно признал невозможность осуществления текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году", - говорится в коммюнике ЕКА. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приостановки деятельности по сотрудничеству.Ранее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен.Старт российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Предполагалось, что к Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
https://ria.ru/20220314/mks-1778085043.html
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космос - риа наука, европейское космическое агентство, россия, роскосмос, экзомарс, земля, марс, санкции в отношении россии
16:48 17.03.2022 (обновлено: 17:02 17.03.2022)
 
ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars

ЕКА назвало невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars

© AP Photo / Michael ProbstЦентр управления полетами Европейского космического агентства. 30 сентября 2016
Центр управления полетами Европейского космического агентства. 30 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Michael Probst
Центр управления полетами Европейского космического агентства. 30 сентября 2016
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине, следует из соответствующего коммюнике.
"Правящий совет ЕКА, собравшись в Париже 16-17 марта, дал оценку ситуации с ExoMars, возникшую из-за военных действий на Украине, и единогласно признал невозможность осуществления текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году", - говорится в коммюнике ЕКА. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приостановки деятельности по сотрудничеству.
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Старт российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Предполагалось, что к Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
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Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоРоссияРоскосмосЭкзомарсЗемляМарсСанкции в отношении России
 
 
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