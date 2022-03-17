16:48 17.03.2022 (обновлено: 17:02 17.03.2022)
ЕКА отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
ЕКА назвало невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars
© AP Photo / Michael ProbstЦентр управления полетами Европейского космического агентства. 30 сентября 2016
© AP Photo / Michael Probst
Центр управления полетами Европейского космического агентства. 30 сентября 2016
ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Правящий совет Европейского космического агентства (ЕКА) счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине, следует из соответствующего коммюнике.
"Правящий совет ЕКА, собравшись в Париже 16-17 марта, дал оценку ситуации с ExoMars, возникшую из-за военных действий на Украине, и единогласно признал невозможность осуществления текущего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии марсохода ExoMars с запуском в 2022 году", - говорится в коммюнике ЕКА. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приостановки деятельности по сотрудничеству.
Ранее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен.
Старт российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Предполагалось, что к Красной планете отправятся российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.