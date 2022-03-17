https://ria.ru/20220317/korm-1778578452.html

Кинолог рассказал, как безопасно перевести собаку на другой корм

Кинолог рассказал, как безопасно перевести собаку на другой корм - РИА Новости, 17.03.2022

Кинолог рассказал, как безопасно перевести собаку на другой корм

Взрывной рост цен на корм для животных вызывает опасения у многих собаководов, чтобы сократить расходы, питание для собаки можно поменять, но чтобы не навредить РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T03:06

2022-03-17T03:06

2022-03-17T03:06

общество

владимир голубев

собаки

россия

москва

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Взрывной рост цен на корм для животных вызывает опасения у многих собаководов, чтобы сократить расходы, питание для собаки можно поменять, но чтобы не навредить питомцу, делать это надо взвешенно и постепенно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он рассказал, что в сложившейся ситуации особенно тяжело может быть тем собаководам, чьи питомцы нуждаются в лечебных кормах. В таком случае, чтобы подобрать альтернативное питание, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.Натуральный или магазинныйСбалансированный рацион должен содержать животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника, напомнил кинолог.Голубев рекомендовал по возможности перейти на более бюджетную линейку уже привычного собаке бренда. Ингредиенты будут похожими и риск возникновения аллергии и расстройства кишечника удастся минимизировать. При отсутствии такой возможности нужно внимательно изучить состав корма и подобрать рацион с максимально похожим составом. Лучше всего, по словам Голубева, обратиться к ветеринарному врачу."Выбирайте корм для конкретной породы и возраста, на упаковке содержится вся необходимая информация. Также не забывайте о дозировке корма: следуйте инструкции на упаковке, каждый корм имеет свою пищевую ценность, объем для каждой собаки индивидуальный", — добавил кинолог.Перевести собаку на натуральное питание тоже можно, но это будет сложнее. В таком случае надо помнить, что все, что привычно для человека, не всегда полезно для собаки, поэтому кормить питомца остатками семейного ужина не стоит.Рацион должен быть составлен таким образом, чтобы около 85% в нем составляли белковые продукты и продукты животного происхождения, например, постное мясо, птица, мясные субпродукты, морская рыба, нежирный творог, кефир, яйца, и лишь 15% – овощи, фрукты и каши, рассказал Голубев."Обратите внимание: трубчатые кости птиц нельзя давать собакам ни в каком виде, а любые вареные кости исключаются категорически, поскольку они могут серьезно повредить пищеварительный тракт собаки и стать причиной закупорки кишечника. При выборе овощей и фруктов отдавайте предпочтение несладким и некрахмалистым продуктам, избегайте быстроусвояемых углеводов. Лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ", — предупредил он.Время, чтобы приспособитьсяЧтобы смена корма прошла без проблем, организму питомца нужно дать время приспособиться к новой пище, уточнил Голубев. Чтобы снизить стресс для пищеварительного тракта животного, отказываться от привычной еды лучше не сразу, а постепенно — добавляя новый корм в уже привычный, каждый раз меняя соотношение старого корма и нового.Если есть такая возможность, лучше купить несколько пачек старого корма. Начать можно с соотношения четверть нового корма к трем четвертям старого и в течение нескольких дней постепенно увеличивать долю нового. В противном случае микрофлора кишечника питомца может не справиться с такими изменениями, что вызовет запор или диарею."Когда вы поменяете рацион собаке, следите за состоянием шерсти, за реакцией кишечника и физическим состоянием любимца. Если у собаки сохранился нормальный стул, шерсть не потеряла цвет и блеск, а хорошее настроение и самочувствие и дальше сопровождают ее, смена рациона прошла благополучно", — отметил Голубев.

https://ria.ru/20220313/pokhudenie-1777891533.html

https://ria.ru/20220220/vospitanie-1773852624.html

https://ria.ru/20220130/sobaka-1770161720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, владимир голубев, собаки, россия, москва