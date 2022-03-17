https://ria.ru/20220317/kompanii-1778581393.html
Исследование показало, сколько компаний называют свое положение стабильным
Исследование показало, сколько компаний называют свое положение стабильным - РИА Новости, 17.03.2022
Исследование показало, сколько компаний называют свое положение стабильным
Больше половины компаний (55 процентов) в России оценивают свое положение на рынке как стабильное, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T06:18
2022-03-17T06:18
2022-03-17T09:17
экономика
россия
общество
исследование
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Больше половины компаний (55 процентов) в России оценивают свое положение на рынке как стабильное, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.Согласно его результатам, менее трети фирм (30 процентов) считают ближайшую перспективу негативной, каждая шестая (16 процентов) — скорее, позитивной.При этом более трети компаний (38 процентов) продолжают нанимать сотрудников или планируют усилить подбор, 47 процентов перестанут пополнять штат, но сохранят имеющиеся коллективы, 12 процентов будут сокращать работников или готовиться к сокращениям, свидетельствуют данные опроса.Большинство компаний не вводили дополнительные меры поддержки сотрудников (62 процента), чуть более четверти (27 процентов) стали оказывать им психологическую и эмоциональную поддержку, шесть процентов вернули удаленный или гибридный формат работы, четыре процента начали оказывать материальную помощь.Говоря о зарплатах, больше половины представителей компаний (51 процент) отметили, что не планировали и не планируют пересмотра, десять процентов решили сократить, пять процентов увеличат зарплаты сотрудников внепланово, а треть (35 процентов) — пересмотрят зарплаты в сторону увеличения в плановом порядке.Исследование проводилось 14 марта 2022 года среди одной тысячи работодателей по всей России в виде онлайн-опроса HR-менеджеров, специалистов по найму персонала и владельцев малого бизнеса.
https://ria.ru/20220315/kurs-1778131826.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, общество, исследование, москва
06:18 17.03.2022 (обновлено: 09:17 17.03.2022)
Исследование показало, сколько компаний называют свое положение стабильным
Исследование HH.ru: 55 процентов компаний в России оценивают свое положение как стабильное
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Больше половины компаний (55 процентов) в России оценивают свое положение на рынке как стабильное, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
Согласно его результатам, менее трети фирм (30 процентов) считают ближайшую перспективу негативной, каждая шестая (16 процентов) — скорее, позитивной.
При этом более трети компаний (38 процентов) продолжают нанимать сотрудников или планируют усилить подбор, 47 процентов перестанут пополнять штат, но сохранят имеющиеся коллективы, 12 процентов будут сокращать работников или готовиться к сокращениям, свидетельствуют данные опроса.
Большинство компаний не вводили дополнительные меры поддержки сотрудников (62 процента), чуть более четверти (27 процентов) стали оказывать им психологическую и эмоциональную поддержку, шесть процентов вернули удаленный или гибридный формат работы, четыре процента начали оказывать материальную помощь.
Говоря о зарплатах, больше половины представителей компаний (51 процент) отметили, что не планировали и не планируют пересмотра, десять процентов решили сократить, пять процентов увеличат зарплаты сотрудников внепланово, а треть (35 процентов) — пересмотрят зарплаты в сторону увеличения в плановом порядке.
Исследование проводилось 14 марта 2022 года среди одной тысячи работодателей по всей России
в виде онлайн-опроса HR-менеджеров, специалистов по найму персонала и владельцев малого бизнеса.