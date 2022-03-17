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МИД КНР: ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО - РИА Новости, 17.03.2022
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МИД КНР: ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО
МИД КНР: ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО - РИА Новости, 17.03.2022
МИД КНР: ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО
Расширение НАТО на восток напрямую связано с нынешним кризисом на Украине, и ключ к его урегулированию находится в руках Вашингтона и НАТО, заявил на брифинге в РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:47
2022-03-17T13:47
в мире
китай
мид кнр
нато
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
сша
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Расширение НАТО на восток напрямую связано с нынешним кризисом на Украине, и ключ к его урегулированию находится в руках Вашингтона и НАТО, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Решение правительства США о расширении НАТО на восток напрямую связано с сегодняшним украинским кризисом", - заявил дипломат.Он отметил, что на протяжении последних десятилетий многие эксперты по международным вопросам подчеркивали, что дальнейшее расширение НАТО против России было бы фатальной ошибкой в ​​политике США, но "к сожалению, правительство США проигнорировало это и продолжало продвигать расширение НАТО на восток"."Ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО. Надеемся, что Соединенные Штаты и НАТО, будучи зачинщиками кризиса, хорошенько переосмыслят свою роль в украинском кризисе, возьмут на себя должную ответственность и предпримут практические действия для разрядки ситуации и решения проблемы", - указал он.По его словам, Китай также надеется, что США будут работать с большинством развивающихся стран мира, стоять на стороне мира и справедливости, чтобы поспособствовать скорейшей деэскалации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/kitay-1778652858.html
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в мире, китай, мид кнр, нато, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, сша, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:47 17.03.2022
 
МИД КНР: ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО

МИД Китая: ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО

© Фото : Wikipedia/WhisperToMeМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
Министерство иностранных дел Китая
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ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Расширение НАТО на восток напрямую связано с нынешним кризисом на Украине, и ключ к его урегулированию находится в руках Вашингтона и НАТО, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Решение правительства США о расширении НАТО на восток напрямую связано с сегодняшним украинским кризисом", - заявил дипломат.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Он отметил, что на протяжении последних десятилетий многие эксперты по международным вопросам подчеркивали, что дальнейшее расширение НАТО против России было бы фатальной ошибкой в ​​политике США, но "к сожалению, правительство США проигнорировало это и продолжало продвигать расширение НАТО на восток".
"Ключ к разрешению украинского кризиса находится в руках США и НАТО. Надеемся, что Соединенные Штаты и НАТО, будучи зачинщиками кризиса, хорошенько переосмыслят свою роль в украинском кризисе, возьмут на себя должную ответственность и предпримут практические действия для разрядки ситуации и решения проблемы", - указал он.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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По его словам, Китай также надеется, что США будут работать с большинством развивающихся стран мира, стоять на стороне мира и справедливости, чтобы поспособствовать скорейшей деэскалации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреКитайМИД КНРНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияСШАВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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