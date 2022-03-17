13:36 17.03.2022 (обновлено: 13:37 17.03.2022)
Китай обвинил западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам конфликтов
МИД Китая обвинил НАТО, США и западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам конфликтов
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. Позиция США, НАТО и ряда западных СМИ очевидно лицемерна, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения, так как они не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Хочу подчеркнуть, что позиция Китая касательно мирных переговоров последовательна. Вы можете посмотреть предыдущие заявления Китая по Ираку, Сирии, Афганистану, Палестине и Израилю и другим острым вопросам. Что касается жертв среди гражданского населения и гуманитарной ситуации, я хочу спросить: вы были также обеспокоены жертвами в Ираке, Сирии, Афганистане и Палестине? Мирные жители этих стран ничего не значат для вас?" - заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, не волнует ли Китай, что из-за действия РФ на Украине гибнет мирное население.
Чжао Лицзянь также напомнил о жертвах среди мирного населения Югославии в 1999 году.
"Потерям среди этих мирных жителей вы не придавали значение? Если нет, боюсь, вы не имеете права критиковать Китай. Позиция Китая ясная и честная, объективная и справедливая, а позиция США и НАТО, в том числе некоторых СМИ, очевидно лицемерна", - добавил он, подчеркнув, что в особенности это касается расистского уклона сообщений некоторых западных СМИ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.