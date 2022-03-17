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Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/kitay-1778640910.html
Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова
Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022
Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова
Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, в СМИ вбрасывается очень много фейков, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:59
2022-03-17T13:10
в мире
россия
китай
санкции
украина
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, в СМИ вбрасывается очень много фейков, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее она обратила внимание на материал немецкой газеты, которая сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров якобы ночью летел в Пекин, но президент приказал ему вернуться. Захарова ранее назвала Bild "лидером по фейкам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, китай, санкции, украина, донбасс
12:59 17.03.2022 (обновлено: 13:10 17.03.2022)
 
Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Москва не позволит столкнуть Китай и Россию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, в СМИ вбрасывается очень много фейков, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее она обратила внимание на материал немецкой газеты, которая сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров якобы ночью летел в Пекин, но президент приказал ему вернуться. Захарова ранее назвала Bild "лидером по фейкам".
"Это такой откровенный фейк, который предоставляет западная пропаганда в отношении, в том числе, двусторонних отношений. Мы это видели неоднократно. Нас пытаются столкнуть, но сделать этого не позволим. Хотела бы обратить ваше внимание, что сейчас очень много фейков в западных СМИ появляются по проблематике двусторонних отношений Москвы и Пекина", - сказала Захарова на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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