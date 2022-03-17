https://ria.ru/20220317/kitay-1778640910.html

Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова

Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022

Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, заявила Захарова

Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, в СМИ вбрасывается очень много фейков, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:59

2022-03-17T12:59

2022-03-17T13:10

в мире

россия

китай

санкции

украина

донбасс

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва не позволит столкнуть Китай и Россию, в СМИ вбрасывается очень много фейков, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее она обратила внимание на материал немецкой газеты, которая сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров якобы ночью летел в Пекин, но президент приказал ему вернуться. Захарова ранее назвала Bild "лидером по фейкам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777551698.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, санкции, украина, донбасс