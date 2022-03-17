https://ria.ru/20220317/khinshteyn-1778683932.html
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком - РИА Новости, 17.03.2022
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:50
2022-03-17T15:50
2022-03-17T15:53
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова.Ранее в сети появились сообщения о задержании силовиками замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова. Отмечалось, что он якобы находится на допросе, ему могут предъявить обвинение."Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым", - написал Хинштейн, в прошлом – официальный представитель Росгвардии, в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220316/feyki-1778524383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, александр хинштейн, россия
15:50 17.03.2022 (обновлено: 15:53 17.03.2022)
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком
Депутат Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Гаврилова фейком