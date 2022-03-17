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Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком - РИА Новости, 17.03.2022
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Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком - РИА Новости, 17.03.2022
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:50
2022-03-17T15:53
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова.Ранее в сети появились сообщения о задержании силовиками замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова. Отмечалось, что он якобы находится на допросе, ему могут предъявить обвинение."Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым", - написал Хинштейн, в прошлом – официальный представитель Росгвардии, в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220316/feyki-1778524383.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, александр хинштейн, россия
15:50 17.03.2022 (обновлено: 15:53 17.03.2022)
 
Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком

Депутат Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Гаврилова фейком

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова.
Ранее в сети появились сообщения о задержании силовиками замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова. Отмечалось, что он якобы находится на допросе, ему могут предъявить обвинение.
"Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым", - написал Хинштейн, в прошлом – официальный представитель Росгвардии, в своем Telegram-канале.
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