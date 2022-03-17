https://ria.ru/20220317/khinshteyn-1778683932.html

Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком

Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком - РИА Новости, 17.03.2022

Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии фейком

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:50

2022-03-17T15:50

2022-03-17T15:53

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

александр хинштейн

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал "абсолютным фейком" сообщения о задержании замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова.Ранее в сети появились сообщения о задержании силовиками замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова. Отмечалось, что он якобы находится на допросе, ему могут предъявить обвинение."Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым", - написал Хинштейн, в прошлом – официальный представитель Росгвардии, в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220316/feyki-1778524383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, александр хинштейн, россия