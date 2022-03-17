https://ria.ru/20220317/khimiya-1778623528.html
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет - РИА Новости, 17.03.2022
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет
Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:51
2022-03-17T11:51
2022-03-17T12:44
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Он также напомнил, что страна не столкнется с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников: производство этой продукции в России локализовано, а все необходимое сырье закуплено на три месяца вперед.
https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов
11:51 17.03.2022 (обновлено: 12:44 17.03.2022)
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет
Замглавы Минпромторга Евтухов: дефицита бытовой химии не будет, производство выше спроса