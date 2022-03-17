https://ria.ru/20220317/khimiya-1778623528.html

В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет

В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет - РИА Новости, 17.03.2022

В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет

Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:51

2022-03-17T11:51

2022-03-17T12:44

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Он также напомнил, что страна не столкнется с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников: производство этой продукции в России локализовано, а все необходимое сырье закуплено на три месяца вперед.

https://ria.ru/20220317/lesprom-1778604163.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов