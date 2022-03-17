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В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет - РИА Новости, 17.03.2022
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В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет - РИА Новости, 17.03.2022
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет
Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:51
2022-03-17T12:44
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Он также напомнил, что страна не столкнется с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников: производство этой продукции в России локализовано, а все необходимое сырье закуплено на три месяца вперед.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов
11:51 17.03.2022 (обновлено: 12:44 17.03.2022)
 
В Минпромторге заявили, что дефицита бытовой химии в России не будет

Замглавы Минпромторга Евтухов: дефицита бытовой химии не будет, производство выше спроса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в отделе бытовой химии
Покупательница в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Покупательница в отделе бытовой химии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается: в стране избыточные мощности по ее производству, заявил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности. Поэтому тоже нет необходимости делать стратегические запасы, бытовая химия всегда будет на полках", - отметил он.
Он также напомнил, что страна не столкнется с дефицитом предметов женской гигиены и подгузников: производство этой продукции в России локализовано, а все необходимое сырье закуплено на три месяца вперед.
Отдел с подгузниками в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:40
Российский леспром обеспечит сырьем производство подгузников и прокладок
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор Евтухов
 
 
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