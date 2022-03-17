https://ria.ru/20220317/khakery-1778587481.html

Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам

Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам - РИА Новости, 17.03.2022

Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам

Сайт министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:44

2022-03-17T08:44

2022-03-17T08:48

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сайт министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, сайт атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.

https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии