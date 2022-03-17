https://ria.ru/20220317/khakery-1778587481.html
Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам
Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам - РИА Новости, 17.03.2022
Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам
Сайт министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:44
2022-03-17T08:44
2022-03-17T08:48
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сайт министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, сайт атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:44 17.03.2022 (обновлено: 08:48 17.03.2022)
Сайт МИД круглосуточно подвергается DDoS-атакам
Представитель МИД Захарова: сайт ведомства круглосуточно подвергается DDoS-атакам