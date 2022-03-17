https://ria.ru/20220317/kazn-1778735008.html

В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию

В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию - РИА Новости, 17.03.2022

В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:55

2022-03-17T19:55

2022-03-17T19:55

россия

совет европы

лдпр

общество

политика

госдума рф

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных за педофилию, госизмену и другие "самые тяжелые преступления".Ранее фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы."Наши люди по своему культурному коду не хотят агрессии и мести, но есть преступления, за которые можно и вернуть такую меру наказания (смертную казнь). Это прежде всего педофилия, это самые тяжелые преступления. Измена родине… Фракция ЛДПР отреагировала на запрос в нашем обществе", - заявил Чернышов журналистам.

https://ria.ru/20220317/spch-1778608186.html

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Владимир Лаврентьев

россия, совет европы, лдпр, общество, политика, госдума рф, борис чернышов (депутат)