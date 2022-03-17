Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/kazn-1778735008.html
В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию
В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию - РИА Новости, 17.03.2022
В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:55
2022-03-17T19:55
россия
совет европы
лдпр
общество
политика
госдума рф
борис чернышов (депутат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c84ac4c4cbc8fb0384971d07b5a23e3e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных за педофилию, госизмену и другие "самые тяжелые преступления".Ранее фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы."Наши люди по своему культурному коду не хотят агрессии и мести, но есть преступления, за которые можно и вернуть такую меру наказания (смертную казнь). Это прежде всего педофилия, это самые тяжелые преступления. Измена родине… Фракция ЛДПР отреагировала на запрос в нашем обществе", - заявил Чернышов журналистам.
https://ria.ru/20220317/spch-1778608186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/12/1511321253_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3d5e56e0cea92c455fe8f02718834e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет европы, лдпр, общество, политика, госдума рф, борис чернышов (депутат)
19:55 17.03.2022
 
В ЛДПР допустили введение смертной казни за госизмену и педофилию

Депутат от ЛДПР Чернышов допустил введение смертной казни за госизмену после референдума

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На съезде партии ЛДПР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных за педофилию, госизмену и другие "самые тяжелые преступления".
Ранее фракция ЛДПР сообщила, что может инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений после выхода России из Совета Европы.
"Наши люди по своему культурному коду не хотят агрессии и мести, но есть преступления, за которые можно и вернуть такую меру наказания (смертную казнь). Это прежде всего педофилия, это самые тяжелые преступления. Измена родине… Фракция ЛДПР отреагировала на запрос в нашем обществе", - заявил Чернышов журналистам.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 10:59
В СПЧ прокомментировали возможность возврата смертной казни в России
 
РоссияСовет ЕвропыЛДПРОбществоПолитикаГосдума РФБорис Чернышов (депутат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала