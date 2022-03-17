17:38 17.03.2022 (обновлено: 17:40 17.03.2022)
В Казахстане задержали бывшую жену племянника Назарбаева
Экс-супругу племянника Назарбаева Сатыбалды задержали в Казахстане по делу о рейдерстве
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Бывшая жена арестованного по подозрению в хищениях племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы республики.
Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Сатыбалдыулы. Позже суд санкционировал его арест сроком на два месяца.
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"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно сообщению, в среду Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания города Нур-Султан.
Сатыбалдыулы - родной племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом. Входил в состав акционеров одного из крупнейших банков страны - Kaspi.