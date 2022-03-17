https://ria.ru/20220317/ispolzovanie-1778576883.html

СМИ: Правительству предложили сделать свободным доступ к западным фильмам

СМИ: Правительству предложили сделать свободным доступ к западным фильмам - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: Правительству предложили сделать свободным доступ к западным фильмам

Премьер-министра России Михаила Мишустина просят разрешить свободное, не требующее согласия правообладателей использование фильмов, сериалов, музыки компаний,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:02

2022-03-17T02:02

2022-03-17T11:05

россия

украина

оон

общество

правительство рф

михаил мишустин

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Премьер-министра России Михаила Мишустина просят разрешить свободное, не требующее согласия правообладателей использование фильмов, сериалов, музыки компаний, которые ушли из РФ, пишут "Известия" со ссылкой на обращение.В число компаний, перечисленных в обращении, входят звукозаписывающие фирмы, кинокомпании, разработчики и издатели компьютерных игр, которые публично заявили о прекращении деятельности в России и препятствуют импорту и распространению в РФ своих фонограмм другими организациями.В обращении отмечается, что уход компаний из России можно расценить как "спланированный акт против фундаментальных прав российских граждан, закрепленных на международном уровне" — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генассамблеей ООН, в котором идет речь о праве каждого человека на участие в культурной жизни.По словам Павлова, причиной обращения стали массовые жалобы россиян на отключение от иностранных сервисов. "Эти блокировки контента направлены на то, чтобы вызвать дискомфорт у граждан. А ведь многие из них оплачивали годовые подписки, отдавая немалые суммы. Те, кто так поступил, должны понимать, что есть политика, а есть базовые права человека. Пакт ООН, на который мы ссылаемся, ратифицирован практически всеми странами", — цитирует его слова издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220315/mcdonalds-1778140357.html

https://ria.ru/20220307/importozameschenie-1776922231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, украина, оон, общество, правительство рф, михаил мишустин, сергей лавров, владимир путин, олег павлов, новости культуры