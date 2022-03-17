19:21 17.03.2022 (обновлено: 22:14 17.03.2022)
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении трех инструкторов из США в Марьинке
Народная милиция ДНР в Мариуполе
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. При освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора из США, сообщила Народная милиция ДНР.
В ведомстве отметили, что во время боев здесь уничтожили опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Во время досмотра нашли образцы иностранного вооружения, а также личные вещи американских инструкторов-наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов.
"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщили в Народной милиции ДНР.
При этом в Пентагоне заявили, что не располагают данными о гибели трех граждан США в Марьинке.
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