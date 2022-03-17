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В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/instruktory-1778729227.html
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США - РИА Новости, 17.03.2022
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
При освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора из США, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:21
2022-03-17T22:14
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
сша
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. При освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора из США, сообщила Народная милиция ДНР.В ведомстве отметили, что во время боев здесь уничтожили опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Во время досмотра нашли образцы иностранного вооружения, а также личные вещи американских инструкторов-наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов."В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщили в Народной милиции ДНР.При этом в Пентагоне заявили, что не располагают данными о гибели трех граждан США в Марьинке.Ранее российские войска нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сша
19:21 17.03.2022 (обновлено: 22:14 17.03.2022)
 
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении трех инструкторов из США в Марьинке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Народная милиция ДНР в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. При освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора из США, сообщила Народная милиция ДНР.
В ведомстве отметили, что во время боев здесь уничтожили опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Во время досмотра нашли образцы иностранного вооружения, а также личные вещи американских инструкторов-наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов.
"В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщили в Народной милиции ДНР.
При этом в Пентагоне заявили, что не располагают данными о гибели трех граждан США в Марьинке.
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Ранее российские войска нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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