https://ria.ru/20220317/instruktory-1778729227.html

В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США

В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США - РИА Новости, 17.03.2022

В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США

При освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора из США, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:21

2022-03-17T19:21

2022-03-17T22:14

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. При освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора из США, сообщила Народная милиция ДНР.В ведомстве отметили, что во время боев здесь уничтожили опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Во время досмотра нашли образцы иностранного вооружения, а также личные вещи американских инструкторов-наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацбатальонов."В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США, а также другие предметы позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина, которые приехали на Украину убивать мирных жителей Донбасса в 2018 году", — сообщили в Народной милиции ДНР.При этом в Пентагоне заявили, что не располагают данными о гибели трех граждан США в Марьинке.Ранее российские войска нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, сша