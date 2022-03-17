https://ria.ru/20220317/inoy-1778681658.html
Показаны недорогие смартфоны от российского бренда Inoi
Показаны недорогие смартфоны от российского бренда Inoi - РИА Новости, 17.03.2022
Показаны недорогие смартфоны от российского бренда Inoi
Отечественный бренд электроники объявил о старте продаж доступных смартфонов Inoi A52 Lite и Inoi A22 Lite. Обе модели отличаются невысокой ценой. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:44
2022-03-17T15:44
2022-03-17T15:44
наука
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google android
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отечественный бренд электроники объявил о старте продаж доступных смартфонов Inoi A52 Lite и Inoi A22 Lite. Обе модели отличаются невысокой ценой.Базой для A52 Lite и A22 Lite стал китайский процессор Unisoc SC7731E, что вместе с облегченной ОС Android 11 Go увеличивает производительность смартфонов на 35 процентов в сравнении с устройствами Inoi предыдущего поколения.Inoi A52 Lite получил 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD, камеры на 5 и 2 Мп, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью использования microSD объёмом и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Модель Inoi A22 Lite выполнена в измененном дизайне, экран уменьшен до 5 дюймов, а объем накопителя составляет 16 ГБ.Бюджетные смартфоны не поддерживают 4G и NFC, а также лишены дактилоскопического датчика. Рекомендованные цены на Inoi A52 Lite и Inoi A22 Lite составляют 5490 и 4990 рублей соответственно.
https://ria.ru/20220317/oblako-1778513861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google android
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отечественный бренд электроники объявил о старте продаж доступных смартфонов Inoi A52 Lite и Inoi A22 Lite. Обе модели отличаются невысокой ценой.
Базой для A52 Lite и A22 Lite стал китайский процессор Unisoc SC7731E, что вместе с облегченной ОС Android
11 Go увеличивает производительность смартфонов на 35 процентов в сравнении с устройствами Inoi предыдущего поколения.
Inoi A52 Lite получил 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD, камеры на 5 и 2 Мп, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью использования microSD объёмом и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Модель Inoi A22 Lite выполнена в измененном дизайне, экран уменьшен до 5 дюймов, а объем накопителя составляет 16 ГБ.
Бюджетные смартфоны не поддерживают 4G и NFC, а также лишены дактилоскопического датчика. Рекомендованные цены на Inoi A52 Lite и Inoi A22 Lite составляют 5490 и 4990 рублей соответственно.