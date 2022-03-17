https://ria.ru/20220317/indiya-1778707772.html

Индия изучит влияние западных санкций на экономические связи с Россией

Индия изучит влияние западных санкций на экономические связи с Россией - РИА Новости, 17.03.2022

Индия изучит влияние западных санкций на экономические связи с Россией

Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией, прежде чем вводить механизм расчетов в рупиях и рублях, заявил официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:31

2022-03-17T17:31

2022-03-17T17:31

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Индия изучит влияние западных санкций на экономические отношения с Россией, прежде чем вводить механизм расчетов в рупиях и рублях, заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи."Мы будем ждать подробностей о любых односторонних санкциях, чтобы изучить их влияние на наши экономические обмены с Россией. Мы уже говорили об этом - давайте посмотрим, что именно представляют собой санкции, как они влияют, прежде чем мы рассмотрим, какие есть варианты", - сказал он в ходе брифинга.Багчи напомнил, что механизм расчетов в национальных валютах между Россией и Индией существовал в прошлом."Как вы знаете, в прошлом у нас с Советским Союзом, а потом с Россией был этот механизм расчетов рупия-рубль. Я не осведомлен о том, какое его текущее состояние. Вероятно, этим будет заниматься министерство финансов или Резервный банк Индии… Я знаю, у нас этот механизм существует, но я не знаю, в какой степени он будет использоваться сейчас и возможно ли это вообще", - добавил официальный представитель МИД Индии.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, мид индии, экономика, в мире