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В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 17.03.2022
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В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта
В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 17.03.2022
В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта
Российские власти разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов, выступая на форуме "Опоры... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:02
2022-03-17T13:53
экономика
александр калинин
россия
красноярск
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
юрий зубов
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Российские власти разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов, выступая на форуме "Опоры России" в Красноярске.Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято.Он уточнил, что пока Роспатент и другие ведомства начинают вместе с промышленностью составлять предложения по списку товаров, которых может коснуться эта мера для ускоренного появления их в стране."Полный перечень будет определен правительством, я думаю, в самое ближайшее время. Правительство над этим работает", — добавил глава ведомства.Президент "Опоры России" Александр Калинин, в свою очередь, выразил мнение, что предприниматели могут покупать продукцию у неофициальных дилеров, например, на производстве, что, по его словам, и выстраивает вполне нормальные логистические цепочки, которые изначально создавались в интересах транснациональных корпораций."Они сами навязали нам запрет параллельного импорта, а сейчас, извините, время показало, что именно предпринимательская инициатива способна быстро приспособиться к новым условиям, но для этого государство должно поддержать предпринимательскую инициативу, в том числе разрешить параллельный импорт", — сказал Калинин.Съезд лидеров "Опоры России" открылся в четверг в Красноярске. В первый день деловой программы основным мероприятием стало пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса.
https://ria.ru/20220315/import-1778190955.html
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экономика, александр калинин, россия, красноярск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), юрий зубов
13:02 17.03.2022 (обновлено: 13:53 17.03.2022)
 
В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта

Глава Роспатента Зубов: власти работают над перечнем товаров для параллельного импорта

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль
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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Российские власти разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов, выступая на форуме "Опоры России" в Красноярске.
Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято.
"В текущих условиях применение параллельного импорта может позволить выстроить новые цепочки поставок, которые обеспечат в текущих условиях наших граждан, отечественный рынок необходимыми товарами", — сказал Зубов.
Он уточнил, что пока Роспатент и другие ведомства начинают вместе с промышленностью составлять предложения по списку товаров, которых может коснуться эта мера для ускоренного появления их в стране.
"Полный перечень будет определен правительством, я думаю, в самое ближайшее время. Правительство над этим работает", — добавил глава ведомства.
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Президент "Опоры России" Александр Калинин, в свою очередь, выразил мнение, что предприниматели могут покупать продукцию у неофициальных дилеров, например, на производстве, что, по его словам, и выстраивает вполне нормальные логистические цепочки, которые изначально создавались в интересах транснациональных корпораций.
"Они сами навязали нам запрет параллельного импорта, а сейчас, извините, время показало, что именно предпринимательская инициатива способна быстро приспособиться к новым условиям, но для этого государство должно поддержать предпринимательскую инициативу, в том числе разрешить параллельный импорт", — сказал Калинин.
Съезд лидеров "Опоры России" открылся в четверг в Красноярске. В первый день деловой программы основным мероприятием стало пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса.
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ЭкономикаАлександр КалининРоссияКрасноярскФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Юрий Зубов
 
 
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