https://ria.ru/20220317/import-1778641845.html

В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта

В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта - РИА Новости, 17.03.2022

В России разрабатывают перечень товаров для параллельного импорта

Российские власти разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов, выступая на форуме "Опоры... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:02

2022-03-17T13:02

2022-03-17T13:53

экономика

александр калинин

россия

красноярск

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

юрий зубов

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КРАСНОЯРСК, 17 мар — РИА Новости. Российские власти разрабатывают перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов, выступая на форуме "Опоры России" в Красноярске.Параллельный импорт, то есть ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, в России сейчас запрещен. Дискуссии о его легализации на разных уровнях ведутся не один год, но никаких решений пока не принято.Он уточнил, что пока Роспатент и другие ведомства начинают вместе с промышленностью составлять предложения по списку товаров, которых может коснуться эта мера для ускоренного появления их в стране."Полный перечень будет определен правительством, я думаю, в самое ближайшее время. Правительство над этим работает", — добавил глава ведомства.Президент "Опоры России" Александр Калинин, в свою очередь, выразил мнение, что предприниматели могут покупать продукцию у неофициальных дилеров, например, на производстве, что, по его словам, и выстраивает вполне нормальные логистические цепочки, которые изначально создавались в интересах транснациональных корпораций."Они сами навязали нам запрет параллельного импорта, а сейчас, извините, время показало, что именно предпринимательская инициатива способна быстро приспособиться к новым условиям, но для этого государство должно поддержать предпринимательскую инициативу, в том числе разрешить параллельный импорт", — сказал Калинин.Съезд лидеров "Опоры России" открылся в четверг в Красноярске. В первый день деловой программы основным мероприятием стало пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса.

https://ria.ru/20220315/import-1778190955.html

https://ria.ru/20220316/importozameschenie-1778499851.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр калинин, россия, красноярск, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), юрий зубов