https://ria.ru/20220317/hackerone-1778594925.html

СМИ: HackerOne отключила пользователей из России и Белоруссии

СМИ: HackerOne отключила пользователей из России и Белоруссии - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: HackerOne отключила пользователей из России и Белоруссии

Международная компания HackerOne, соединяющая бизнес и хакеров с целью проверки безопасности информационных систем по программе Bug Bounty, перестала платить... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:39

2022-03-17T09:39

2022-03-17T09:39

экономика

белоруссия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Международная компания HackerOne, соединяющая бизнес и хакеров с целью проверки безопасности информационных систем по программе Bug Bounty, перестала платить партнёрам из России и Белоруссии, сообщает газета "Коммерсант"."Международная платформа HackerOne, выступающая посредником между компаниями, которые хотят проверить безопасность своих IT-систем, и хакерами, получающими вознаграждение за поиск в них уязвимостей (багов), остановила выплаты пользователям из России и Белоруссии", - сообщается в газете.HackerOne не выплатила белорусскому взломщику 25 тысяч долларов за найденную уязвимость в рамках программы Bug Bounty, уточняет "Коммерсант". Тот привёл цитату гендиректора HackerOne Мартена Микоса: "Хакеры из зон санкций не могут участвовать в финансовых трансакциях, поэтому вознаграждения за найденные ими уязвимости будут перенаправлены ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН)". Позже Микос уточнил, что оплата хакерам из стран, подпадающих под санкции, к которым относятся Россия и Белоруссия, "удерживается".По словам эксперта - представителя банка "Тинькофф", опрошенного "Коммерсантом", российские компании рассматривают отечественный аналог платформы от "Ростелекома", но существуют препятствия в связи с привлечением на нее исследователей. "Яндекс" перенес проекты с HackerOne на собственный сервис "Охота за ошибками", говорит газете источник, знакомый с ситуацией. В VK тоже ищут новые решения и платформы для продолжения Bug Bounty.Сложности с выплатой вознаграждения по Bug Bounty, по мнению главного технологического эксперта "Лаборатории Касперского" Александра Гостева, наносят ущерб не только исследователям, но и компаниям и их клиентам, поскольку уровень защиты пользователей снижается во всем мире. "Поиск уязвимостей должен вестись непрерывно, только так можно снизить потенциальные риски кибербезопасности", - считает он.Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев допускает, что продолжить пользоваться HackerOne смогут исследователи, зарегистрировав аккаунт "на лицо, не связанное с РФ или Белоруссией". При этом альтернатив он не видит. "Делать упор на разработку сервиса именно для РФ - плохой вариант. У нас мало компаний, которые выделяют деньги на такие услуги, аналог должен быть интернациональным", - считает Сергеев.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457954.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, белоруссия, яндекс, лаборатория касперского, россия, оон