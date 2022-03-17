https://ria.ru/20220317/gretsiya-1778612016.html

В Греции премьера обвинили в попытке свалить на Россию провал в политике

В Греции премьера обвинили в попытке свалить на Россию провал в политике - РИА Новости, 17.03.2022

В Греции премьера обвинили в попытке свалить на Россию провал в политике

Оппозиционные парламентские партии раскритиковали телеобращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о мерах поддержки населения в связи с ростом цен,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:11

2022-03-17T11:11

2022-03-17T11:12

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греция

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 17 мар – РА Новости. Оппозиционные парламентские партии раскритиковали телеобращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о мерах поддержки населения в связи с ростом цен, заявив, что меры недостаточны, а премьер пытается свалить на украинский кризис свой провал в политике.Мицотакис сообщил, что запланирована поддержка в размере 1,1 миллиарда долларов, которые облегчит жизнь 3,2 миллиона уязвимых граждан, а также домохозяйств с доходом до 30 тысяч евро в год. Меры направлены на поддержку самых уязвимых слоев и среднего класса. Премьер Греции связал рост цен со спецоперацией России на Украине."В очередной раз премьер-министр появился с заявлением, чтобы снять с себя всякую ответственность за социальный кризис. Списывая проблему взрывной дороговизны исключительно на внешние факторы и войну на Украине, он пытался убедить граждан в том, что волна роста цен, которая захлестнула их с лета, появилась только в последние три недели. То есть, убедить их, что они не зимовали в промерзших квартирах, что они месяцами не были в состоянии платить за счета и за основные потребности. По мнению господина Мицотакиса, горожане не живут так долгое время и это их фантазии", - говорится в сообщении пресс-службы крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс.Как отмечает оппозиция, премьер ни слова не сказал об ограничении сверхприбыли картелей и энергокомпаний. "Верный привычке самолюбования, он похвалил себя за свое письмо в ЕС, хотя он не принял основных мер внутри страны, которой правит", - говорится в заявлении.Партия напоминает, что сам Мицотакис урезал дополнительную пенсию для малообеспеченных пенсионеров, которую ввела СИРИЗА, с общим годовым бюджетом в 900 миллионов евро. "Общество больше не терпит насмешек. Меры, которые следовало принять несколько месяцев назад: снижение НДС на топливо, потолок для тарифов на электроэнергию и газ, наказание за спекуляции, снижение НДС на предметы первой необходимости, увеличение минимальной заработной платы до 800 евро", - говорится в сообщении.Компартия Греции (КПГ) заявила, что Мицотакис издевается, говоря о мерах по оказанию помощи в то время, когда "живут и царят" факторы и причины, приведшие к энергетической бедности, росту цен и дороговизне. "Никакая мера, являющаяся частью этой стратегии, не сможет компенсировать даже небольшую часть значительного роста цен, являющегося результатом политики ЕС по либерализации энергетики, отказа от бурого угля и конкуренции в сфере энергетики, проводимой греческими правительствами и за которую очень дорого платит народ", - говорится в комментарии пресс-службы КПГ."Минимум на данный момент для облегчения жизни трудящихся и народных масс — это отмена НДС и акцизов на топливо и другие потребительские товары, повышение заработной платы, эффективные меры защиты самозанятых, фермеров и безработных. Реальное решение заключается в борьбе за планомерное использование всех энергетических ресурсов страны (бурый уголь, углеводороды, геотермальные, ВИЭ и т. д.) на благо нужд людей, чтобы энергия перестала быть товаром", - заявила партия."Движение перемен" (КИНАЛ) заявило, что меры правительства принимаются с большим опозданием и их недостаточно для преодоления неблагоприятных последствий энергетического кризиса. Оно предлагает ввести налогообложение сверхприбылей производителей электроэнергии, снизить НДС на основные потребительские товары, снизить НДС на топливо, повысить минимальную зарплату.Партия "Греческое решение" заявила, что зачитанное премьер-министром Греции заявление доказывает, что ни он, ни правительство сейчас не верят тому, что сами говорят, а народ давно перестал им доверять. "Мы снова услышали тот же обанкротившийся рецепт с пособиями (т.е. кредитами), что означает новые долги для Греции и греков. Господин Мицотакис, "сообщивший" нам, что его беспокоит "популистский крик" оппозиции, пусть хоть выслушает крик страдающих греков. Премьер-министр и правительство должны понять, что помимо слезливых (написанных писателями) выступлений, существует драматическая экономическая реальность, переживаемая греками, у которой есть виновник по имени: Кириакос Мицотакис и "Новая демократия", - говорится в заявлении.Партия МЕРА25 считает, что Мицотакис каждый день "проявляет свой талант делать прямо противоположное тому, что требуют общественные интересы". "Когда дороговизна касается товаров первой необходимости за год до войны на Украине, обездоленные нуждаются в постоянном увеличении своих скудных доходов. А что делает мистер Мицотакис? Объявляет внеочередное пособие, то есть чаевые!" - заявила МЕРА25.По ее мнению, необходима автоматическая индексация МРОТ и пособий, установление максимальной цены на энерготарифы."Мы знаем, что ваш талант делать противоположное тому, что приносит пользу обществу, делает вас таким симпатичным в олигархии. Как за последние 18 месяцев вы раздали более 1 миллиарда евро компаниям Fraport, Aegean, Energean, аэропорту "Элефтериос Венизелос", так и сейчас за 1 миллиардом евро, который у вас есть якобы для защиты уязвимых от дороговизны, скрывается то же самое стремление сохранить в неприкосновенности способность олигархов зарабатывать на кризисе", - говорится в заявлении.Рост цен в Греции начался летом, дорожали все товары первой необходимости, росли тарифы на электроэнергию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/gretsiya-1778477448.html

https://ria.ru/20220311/sputnik-1777599767.html

https://ria.ru/20220227/gretsiya-1775382617.html

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774387858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, кириакос мицотакис, россия, украина, сириза