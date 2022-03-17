https://ria.ru/20220317/granitsa-1778575330.html

Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом

Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом - РИА Новости, 17.03.2022

Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом

С началом российской операции на Украине исчезла напряженность на границе Украины с Крымом, которая сохранялась восемь лет, заявил в интервью "Известиям" глава... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T01:06

2022-03-17T01:06

2022-03-17T01:06

в мире

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россия

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республика крым

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украина

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С началом российской операции на Украине исчезла напряженность на границе Украины с Крымом, которая сохранялась восемь лет, заявил в интервью "Известиям" глава региона Сергей Аксенов.Он также отметил, что украинские националисты всегда были в Крыму "маргинальным меньшинством". По его словам, после "Крымской весны" многие из них "сбежали за Перекоп". Аксенов добавил, что благодаря эффективной работе спецслужб роста активности националистов в Крыму нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, москва