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Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом - РИА Новости, 17.03.2022
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Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом
Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом - РИА Новости, 17.03.2022
Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом
С началом российской операции на Украине исчезла напряженность на границе Украины с Крымом, которая сохранялась восемь лет, заявил в интервью "Известиям" глава... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:06
2022-03-17T01:06
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С началом российской операции на Украине исчезла напряженность на границе Украины с Крымом, которая сохранялась восемь лет, заявил в интервью "Известиям" глава региона Сергей Аксенов.Он также отметил, что украинские националисты всегда были в Крыму "маргинальным меньшинством". По его словам, после "Крымской весны" многие из них "сбежали за Перекоп". Аксенов добавил, что благодаря эффективной работе спецслужб роста активности националистов в Крыму нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/voda-1778573988.html
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, москва
01:06 17.03.2022
 
Аксенов заявил об исчезновении напряженности на границе Украины с Крымом

Аксенов: с началом спецоперации исчезла напряженность на границе Украины с Крымом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в колонне военной техники
Российский военнослужащий в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С началом российской операции на Украине исчезла напряженность на границе Украины с Крымом, которая сохранялась восемь лет, заявил в интервью "Известиям" глава региона Сергей Аксенов.

"Ситуация спокойная и контролируемая. Украинских войск на границе нет, поэтому исчезла напряженность, которая сохранялась на протяжении восьми лет вплоть до начала специальной военной операции", — сказал Аксенов.

Он также отметил, что украинские националисты всегда были в Крыму "маргинальным меньшинством". По его словам, после "Крымской весны" многие из них "сбежали за Перекоп". Аксенов добавил, что благодаря эффективной работе спецслужб роста активности националистов в Крыму нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)УкраинаМосква
 
 
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