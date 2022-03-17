https://ria.ru/20220317/golosovanie-1778756332.html

Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН - РИА Новости, 18.03.2022

Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете безопасности ООНЮ заявил постпред при организации Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T23:48

2022-03-17T23:48

2022-03-18T00:09

россия

украина

совет безопасности оон

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете безопасности ООНЮ заявил постпред при организации Василий Небензя."На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз. <...> США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать (не становиться соавторами. — Прим. ред.) нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но проект резолюции мы не отзываем", — отметил Небензя.Во вторник Россия представила проект документа, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что Совет безопасности требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже успела заявить, что не поддержит российский проект.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html

https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html

https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, совет безопасности оон