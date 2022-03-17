Рейтинг@Mail.ru
Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/golosovanie-1778756332.html
Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН
Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН - РИА Новости, 18.03.2022
Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН
Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете безопасности ООНЮ заявил постпред при организации Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T23:48
2022-03-18T00:09
россия
украина
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете безопасности ООНЮ заявил постпред при организации Василий Небензя."На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз. &lt;...&gt; США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать (не становиться соавторами. — Прим. ред.) нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но проект резолюции мы не отзываем", — отметил Небензя.Во вторник Россия представила проект документа, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что Совет безопасности требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже успела заявить, что не поддержит российский проект.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html
https://ria.ru/20220317/pobeg-1778754360.html
https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746393.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e801e0505dca4b41542d8a84105c386c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, совет безопасности оон
23:48 17.03.2022 (обновлено: 00:09 18.03.2022)
 
Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в ООН

Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции по Украине в СБ ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия отменила голосование по своей гуманитарной резолюции о ситуации на Украине в Совете безопасности ООНЮ заявил постпред при организации Василий Небензя.
"На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз. <...> США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать (не становиться соавторами. — Прим. ред.) нашу резолюцию. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску, поэтому приняли решение пока не запрашивать голосование по этому проекту, но проект резолюции мы не отзываем", — отметил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 23:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: радикалы "цепляются" за Мариуполь, чтобы скрыть следы преступлений
Во вторник Россия представила проект документа, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.
В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что Совет безопасности требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже успела заявить, что не поддержит российский проект.
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 23:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты берут женщин и детей в заложники для побега из Мариуполя
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Беженцы из Херсонской области на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 21:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почти 2,7 миллиона украинцев попросили эвакуировать их в Россию
 
РоссияУкраинаСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала