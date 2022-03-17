https://ria.ru/20220317/germaniya-1778586767.html

Эксперты рассказали о перспективах отношений России и Германии при Шольце

Эксперты рассказали о перспективах отношений России и Германии при Шольце - РИА Новости, 17.03.2022

Эксперты рассказали о перспективах отношений России и Германии при Шольце

Сто дней назад Олаф Шольц занял пост канцлера ФРГ после 16-летнего пребывания в этой должности Ангелы Меркель. За этот срок во внутренней политике практически... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:36

2022-03-17T08:36

2022-03-17T08:42

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сто дней назад Олаф Шольц занял пост канцлера ФРГ после 16-летнего пребывания в этой должности Ангелы Меркель. За этот срок во внутренней политике практически не произошло резких изменений, однако на внешнем треке - российском направлении - можно говорить о подведении определенной черты под эпохой Меркель: двусторонние отношения достигли исторических минимумов. Остались ли у Берлина и Москвы точки соприкосновения и что может послужить фундаментом для выстраивания нового диалога, РИА Новости рассказали эксперты.Наследия больше нетПоследние события на геополитической арене, прежде всего украинский кризис, привели к стремительному разрушению партнерских отношений Москвы и Берлина, которые выстраивались долгие годы на основе прагматизма, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов."Я думаю, что сейчас говорить о каком-либо наследии (Меркель) в отношениях России и Германии смысла нет. Украинские события подвели черту под прежней моделью отношений, которая была основана прежде всего на деловом коммерческом и при этом взаимном интересе", - сказал эксперт.Сейчас, по его словам, от коммерческих интересов остался лишь "необходимый минимум"."Германия признает, что она не может на данный момент обойтись без российского сырья, в особенности, углеводородов. Но у нее стоит цель отказаться от них как можно быстрее. И вместе с этой целью фундамент, на котором на протяжении как минимум полувека строились эти отношения, исчезает", - констатирует эксперт.Вассал СШАЭту точку зрения разделяет независимый эксперт-политолог Александр Камкин. "Не факт, что если бы Меркель осталась на своем посту, то в нынешней ситуации что-то было бы по-другому. И Шольца, и Меркель объединяет их верность особым трансатлантическим отношениям. И для Меркель, и для Шольца сотрудничество с Россией носит вопрос экономической целесообразности", - пояснил в беседе с РИА Новости политолог.По мнению Камкина, хоть очередной виток санкционной войны, который последовал вслед за событиями на Украине, ассоциируется с Шольцем и его политикой, Германия не является независимым актором, а лишь следует в фарватере трансатлантического партнерства. И в данном случае Шольц выступает как "вассал Соединенных Штатов"."Поэтому здесь внутренняя и внешняя политика ФРГ зависит не от одного Шольца - это все-таки больше общеевропейский и трансатлантический "концерн", - заключает Камкин.Будет ли новый этап?По мнению Лукьянова, на данном историческом отрезке ожидать "ренессанса" даже экономических связей Москвы и Берлина было бы преждевременно."Каких-то политических или идеологических отношений в отрыве от экономики у нас с Германией особо и не было, а сейчас об этом даже смешно говорить – они рассеялись совсем. На данный момент можно сказать, что у этих отношений начался новый этап, и пока нет никаких оснований ожидать появления какой-либо динамики в сторону их восстановления или развития", - считает Лукьянов.Он выразил уверенность, что после украинских событий ситуация в Европе в целом кардинально изменится, что наложит свой отпечаток и на двусторонние отношения России и ФРГ. "Я не исключаю, что фундамента для наших отношений после этих событий не появится. Пока что цель, которую разделяют обе стороны, хоть и формулируют ее по-разному, заключается в максимальном размежевании", - отметил эксперт.На его взгляд, остается большим вопросом, насколько вообще будет стоять задача в установлении такого нового базиса. "Та главная основа – энергетическая – по крайней мере, на сегодняшний день, сохраняется как наследие, но взаимное доверие отсутствует, особенно со стороны Германии. Соответственно вопрос – как они будут выходить из положения, для того чтобы наиболее безболезненно для себя выйти из зависимости от России. А то, что они будут стремиться выйти из зависимости, в этом нет никаких сомнений", - заключил собеседник.В будущее с оптимизмомОднако политолог Александр Камкин, считает, что постепенное восстановление взаимодействия между ФРГ и Россией все же неизбежно."Безусловно, и сейчас между сторонами остается что-то общее. Даже министр экономики ФРГ Кристиан Линднер заявил, что, возможно, не стоит отключать от SWIFT те компании, которые экспортируют российские энергоносители. Сейчас, наверное, наши отношения достигли исторического минимума. Но я думаю, что все-таки нас ждет постепенное восстановление. Оно будет не быстрым, не с завтрашнего дня, конечно", - отмечает политолог.По его прогнозам, о возобновлении взаимодействия между сторонами можно говорить не раньше осени текущего года. "Когда европейцы поймут, к чему привело это следование в фарватере вашингтонской политики. Сейчас, например, Европа испытывает большой дефицит удобрений. Это означает, что могут быть кризисные явления с поставками продовольствия, меньшая урожайность, рост цен на продовольствие и на сопутствующие товары", - перечисляет собеседник.В дополнение к этому, по его словам, в следующем отопительном сезоне цены на газ будут "совершенно непредсказуемыми". "В этой связи, на мой взгляд, все-таки европейцы будут пытаться находить какие-то компромиссы. Пока что рано говорить о возобновлении какого-то вменяемого диалога, пока с их стороны звучат угрозы все новых санкций, но уже сейчас европейские лидеры признают, что санкционное давление достигло своего максимума и дальше что-то придумывать, не скатываясь к разрыву дипотношений и к тотальному эмбарго, просто невозможно", - сказал Камкин.Он добавил, что "в будущее можно смотреть с определенным оптимизмом". "Самой Европе не выгодно полностью отгораживаться от России железным занавесом, формируя возникновение новых геополитических блоков, где Евросоюз и Россия будут по разные стороны баррикад", - заключил эксперт.Однако какой будет роль нового канцлера в поиске этих возможных "новых" контактов и не повлияет ли в принципе нынешний кризис на его политическое долголетие пока, по мнению экспертов, говорить рано.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html

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https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

александр камкин, дмитрий биричевский, кристиан линднер, сша, москва, россия, евросоюз, в мире, олаф шольц, германия