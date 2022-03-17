https://ria.ru/20220317/gaz-1778605679.html

Цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 17.03.2022

Цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг растут, чуть превышают 1200 долларов за 1 тысячу кубометров,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:46

2022-03-17T10:46

2022-03-17T10:52

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

азия

луганская народная республика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг растут, чуть превышают 1200 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в плюсе — на уровне почти 1230 долларов. Затем котировки ускорили темпы темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1267,8 доллара, что ну 8% выше расчётной цены среды — 1167,2 доллара.Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220317/gaz-1778574169.html

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азия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, азия, луганская народная республика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии