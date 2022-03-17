10:46 17.03.2022 (обновлено: 10:52 17.03.2022)
Цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубов
ICE: цены на газ в Европе поднялись выше 1200 долларов за тысячу кубометров
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после продолжающегося с прошлой недели падения на торгах в четверг растут, чуть превышают 1200 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в плюсе — на уровне почти 1230 долларов. Затем котировки ускорили темпы темпы роста. Пока ценовой максимум составляет 1267,8 доллара, что ну 8% выше расчётной цены среды — 1167,2 доллара.
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.