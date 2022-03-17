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Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ - РИА Новости, 17.03.2022
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Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ
Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ - РИА Новости, 17.03.2022
Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ
Соединенные Штаты продолжают склонять своих европейских союзников к максимально полному разрыву ресурсно-энергетических отношений с Россией. Однако, невзирая на РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:00
2022-03-17T08:15
экономика
норвегия
россия
цены на нефть
газпром
евросоюз
нафтогаз украины
турецкий поток
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Соединенные Штаты продолжают склонять своих европейских союзников к максимально полному разрыву ресурсно-энергетических отношений с Россией. Однако, невзирая на все призывы, увещевания и порой даже прямые угрозы, коллективная Европа в своих отношениях с Москвой категорически отказывается разрушать цепочки поставок углеводородов и в первую очередь, конечно, природного газа. Поэтому США наращивают давление — и там, где не работает кнут, в ход идет лукавый пряник.На днях генеральный директор американской компании EQT, крупнейшего производителя СПГ в стране, заявил, что Евросоюзу совершенно нечего опасаться разрыва связей с Россией, поскольку "США с легкостью заменят объемы российского газа, для этого у американцев есть и возможности, и желание".Обещания эти столь же воодушевляющие, сколь и невыполнимые.Подобные информационные вбросы имеют сугубо пропагандистский окрас и выполняют единственную прикладную задачу — вкладывают в неподготовленные головы нужные тезисы, которые хоть и полностью придуманы, зато вполне успешно живут в массовом сознании. Именно так и формируется альтернативная реальность, что максимально наглядно можно наблюдать на примере соседней Украины, где население массово верует, например, в то, что "Нафтогаз" уже три недели не осуществляет транзит российского газа в Европу.Чтобы развеять победный туман антироссийской риторики, воспользуемся не эмоциями, но фактами.Начнем с базовых цифр, в частности, что зависимость Европы от импорта российского газа составляет чуть более 40 процентов. При условии постоянного роста поставок в последние годы, по итогам 2021-го "Газпром" ожидает, что объем поставок составит порядка 200-203 миллиардов кубометров. Оговоримся, что в связи с холодной зимой, рекордными скачками цен на энергоносители, а также настойчивыми просьбами европейских стран увеличить прокачку результаты могут быть и больше, но мы для простоты и наглядности будем оперировать именно этими показателями.Из двухсот миллиардов кубометров российского газа абсолютное большинство поставлено по магистральным трубопроводам, что по умолчанию делает его дешевле СПГ, даже если транспортное плечо доставки того относительно невелико — что уж говорить про доставку газовозами через целый океан. Данный факт часто пытаются опровергнуть, манипулируя цифрами и графиками рыночных котировок, но наши слова подтверждает сам Тоби Райс, руководитель той самой компании EQT, упомянутой выше.Как несложно подсчитать, суммарное потребление природного газа странами Евросоюза варьируется в пределах 450-480 миллиардов кубометров. Показатель этот, вопреки мантрам экоактивистов и лоббистов строительства ветряков и фотоэлектрических панелей, растет год от года. То есть если даже представить, что российский газ каким-то чудом мгновенно исчезнет из контрактных схем, то прочим поставщикам придется не просто заместить выпавшие двести миллиардов кубометров, но и планомерно увеличивать поставки.Российские газопроводы, включая украинский сегмент, доставляют свою продукцию в Германию, из которой он уже расходится дальше, например ко второму главному бенефициару, Австрии. Страны южной Европы питаются от магистрали "Турецкого потока", которая из Турции идет в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению. Кстати, по загадочному стечению обстоятельств именно две последние страны в последние годы являются основными поставщиками газа на Украину по реверсу, хотя раньше было ровно наоборот.Если говорить о прочих источниках поставок, то Евросоюз также покупает природный газ в Норвегии и Алжире. И если доля России оценивается в 41 процент, то Норвегия и Алжир занимают ниши с показателями 24 и 11 процентов соответственно. Несложно подсчитать, что на долю всех прочих поставщиков, как трубопроводных, так и продающих СПГ, остается чуть более четверти рынка.Катар уже отказался от наращивания экспорта своего СПГ в Европу. Нидерланды вообще уходят с рынка, уже в текущем году из-за массовых и все более разрушительных землетрясений будет полностью остановлена добыча газа в бассейне Гронинген. Трансанатолийский газопровод (TANAP) из Азербайджана имеет мощность всего 16 миллиардов кубометров и рассматриваться в качестве замещающего канала не может в принципе.Теперь, когда нам более понятны схемы и объемы действующих газовых контрактов, вернемся к американским лучезарным обещаниям.Соединенные Штаты действительно совершили количественный рывок и, по данным на конец прошлого года, вплотную приблизились к первым двум главным производителям СПГ, Австралии и Катару, сжижающим в год 87,5 и 77,5 миллиарда кубометров газа соответственно. Предположим, что американским сланцевикам удастся сохранить заданный темп и к концу текущего года они смогут выдавать, скажем, 90 миллиардов кубометров. Этот показатель даже при максимальном напряжении производственных сил Америки более чем вдвое не дотягивает до того объема российского газа, который ежегодно требуется Европе для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Соответственно, даже если весь без остатка американский СПГ отправлять в Европу, полностью игнорируя премиальные рынки Азии, этого все равно будет мало.Отдельно в памяти нужно держать еще тот факт, что сами Штаты остаются главным мировым потребителем газа. Ежегодно США расходуют умопомрачительные 860 миллиардов кубометров голубого топлива. Для сравнения: это в два раза больше, чем потребляет Россия, и в три раза больше, чем полуторамиллиардный Китай. Глупо было бы думать, что их собственная мощная СПГ-отрасль не будет, на случай чрезвычайных ситуаций на рынках, страховать американскую энергетику.Добавим, что дальнейший рост производства СПГ в США под очень большим вопросом. Юмор ситуации в том, что категорически против выступают американские экологи при поддержке правящей Демократической партии, активно продвигающей зеленую повестку. Современная экологическая доктрина считает производство и транспортировку СПГ вредными для окружающей среды, так как в воздух попадает большое количество метана, который разогревает атмосферу в пятьдесят раз сильнее привычной двуокиси углерода. В настоящий момент в виду указанных причин под вопросом строительство и запуск аж четырнадцати новых производственных линий.Ну, и, наконец, нельзя не отметить сугубо физические проблемы на другом конце цепочки поставок. Мы говорим о возможности принимать большее количество сжиженного газа странами Европы. Максимальными мощностями для регазификации СПГ в своих портах обладают Франция, Испания и покинувшая ЕС Великобритания. Каждая из стран может принять, преобразовать и отправить потребителям порядка 50 миллиардов кубометров газа. Что касается Германии, крупнейшего потребителя и импортера газа, то у немцев вообще нет ни единого СПГ-терминала.Как видно, все обещания американцев уже завтра избавить Европу от зависимости от русского газа — это не более чем пафосная буффонада.Помните об этом, когда увидите очередную новость, что европейцам больше не нужны российские энергоносители, за которые с начала спецоперации на Украине Запад заплатил Москве более 13 миллиардов долларов.
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Сергей Савчук
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экономика, норвегия, россия, цены на нефть, газпром, евросоюз, нафтогаз украины, турецкий поток, санкции в отношении россии, авторы, колумнисты - авторы
08:00 17.03.2022 (обновлено: 08:15 17.03.2022)
 

Обещать не значит жениться: заменит ли американский СПГ российский газ

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Соединенные Штаты продолжают склонять своих европейских союзников к максимально полному разрыву ресурсно-энергетических отношений с Россией. Однако, невзирая на все призывы, увещевания и порой даже прямые угрозы, коллективная Европа в своих отношениях с Москвой категорически отказывается разрушать цепочки поставок углеводородов и в первую очередь, конечно, природного газа. Поэтому США наращивают давление — и там, где не работает кнут, в ход идет лукавый пряник.
На днях генеральный директор американской компании EQT, крупнейшего производителя СПГ в стране, заявил, что Евросоюзу совершенно нечего опасаться разрыва связей с Россией, поскольку "США с легкостью заменят объемы российского газа, для этого у американцев есть и возможности, и желание".
Обещания эти столь же воодушевляющие, сколь и невыполнимые.
Подобные информационные вбросы имеют сугубо пропагандистский окрас и выполняют единственную прикладную задачу — вкладывают в неподготовленные головы нужные тезисы, которые хоть и полностью придуманы, зато вполне успешно живут в массовом сознании. Именно так и формируется альтернативная реальность, что максимально наглядно можно наблюдать на примере соседней Украины, где население массово верует, например, в то, что "Нафтогаз" уже три недели не осуществляет транзит российского газа в Европу.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
Чтобы развеять победный туман антироссийской риторики, воспользуемся не эмоциями, но фактами.
Начнем с базовых цифр, в частности, что зависимость Европы от импорта российского газа составляет чуть более 40 процентов. При условии постоянного роста поставок в последние годы, по итогам 2021-го "Газпром" ожидает, что объем поставок составит порядка 200-203 миллиардов кубометров. Оговоримся, что в связи с холодной зимой, рекордными скачками цен на энергоносители, а также настойчивыми просьбами европейских стран увеличить прокачку результаты могут быть и больше, но мы для простоты и наглядности будем оперировать именно этими показателями.
Из двухсот миллиардов кубометров российского газа абсолютное большинство поставлено по магистральным трубопроводам, что по умолчанию делает его дешевле СПГ, даже если транспортное плечо доставки того относительно невелико — что уж говорить про доставку газовозами через целый океан. Данный факт часто пытаются опровергнуть, манипулируя цифрами и графиками рыночных котировок, но наши слова подтверждает сам Тоби Райс, руководитель той самой компании EQT, упомянутой выше.
Как несложно подсчитать, суммарное потребление природного газа странами Евросоюза варьируется в пределах 450-480 миллиардов кубометров. Показатель этот, вопреки мантрам экоактивистов и лоббистов строительства ветряков и фотоэлектрических панелей, растет год от года. То есть если даже представить, что российский газ каким-то чудом мгновенно исчезнет из контрактных схем, то прочим поставщикам придется не просто заместить выпавшие двести миллиардов кубометров, но и планомерно увеличивать поставки.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Российские газопроводы, включая украинский сегмент, доставляют свою продукцию в Германию, из которой он уже расходится дальше, например ко второму главному бенефициару, Австрии. Страны южной Европы питаются от магистрали "Турецкого потока", которая из Турции идет в Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению. Кстати, по загадочному стечению обстоятельств именно две последние страны в последние годы являются основными поставщиками газа на Украину по реверсу, хотя раньше было ровно наоборот.
Если говорить о прочих источниках поставок, то Евросоюз также покупает природный газ в Норвегии и Алжире. И если доля России оценивается в 41 процент, то Норвегия и Алжир занимают ниши с показателями 24 и 11 процентов соответственно. Несложно подсчитать, что на долю всех прочих поставщиков, как трубопроводных, так и продающих СПГ, остается чуть более четверти рынка.
Катар уже отказался от наращивания экспорта своего СПГ в Европу. Нидерланды вообще уходят с рынка, уже в текущем году из-за массовых и все более разрушительных землетрясений будет полностью остановлена добыча газа в бассейне Гронинген. Трансанатолийский газопровод (TANAP) из Азербайджана имеет мощность всего 16 миллиардов кубометров и рассматриваться в качестве замещающего канала не может в принципе.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 08:00
Европа судорожно имитирует победу над Россией
Теперь, когда нам более понятны схемы и объемы действующих газовых контрактов, вернемся к американским лучезарным обещаниям.
Соединенные Штаты действительно совершили количественный рывок и, по данным на конец прошлого года, вплотную приблизились к первым двум главным производителям СПГ, Австралии и Катару, сжижающим в год 87,5 и 77,5 миллиарда кубометров газа соответственно. Предположим, что американским сланцевикам удастся сохранить заданный темп и к концу текущего года они смогут выдавать, скажем, 90 миллиардов кубометров. Этот показатель даже при максимальном напряжении производственных сил Америки более чем вдвое не дотягивает до того объема российского газа, который ежегодно требуется Европе для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Соответственно, даже если весь без остатка американский СПГ отправлять в Европу, полностью игнорируя премиальные рынки Азии, этого все равно будет мало.
Отдельно в памяти нужно держать еще тот факт, что сами Штаты остаются главным мировым потребителем газа. Ежегодно США расходуют умопомрачительные 860 миллиардов кубометров голубого топлива. Для сравнения: это в два раза больше, чем потребляет Россия, и в три раза больше, чем полуторамиллиардный Китай. Глупо было бы думать, что их собственная мощная СПГ-отрасль не будет, на случай чрезвычайных ситуаций на рынках, страховать американскую энергетику.
Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
9 марта, 08:00
Европа ищет варианты снизить свой ущерб от санкций. Получается плохо
Добавим, что дальнейший рост производства СПГ в США под очень большим вопросом. Юмор ситуации в том, что категорически против выступают американские экологи при поддержке правящей Демократической партии, активно продвигающей зеленую повестку. Современная экологическая доктрина считает производство и транспортировку СПГ вредными для окружающей среды, так как в воздух попадает большое количество метана, который разогревает атмосферу в пятьдесят раз сильнее привычной двуокиси углерода. В настоящий момент в виду указанных причин под вопросом строительство и запуск аж четырнадцати новых производственных линий.
Ну, и, наконец, нельзя не отметить сугубо физические проблемы на другом конце цепочки поставок. Мы говорим о возможности принимать большее количество сжиженного газа странами Европы. Максимальными мощностями для регазификации СПГ в своих портах обладают Франция, Испания и покинувшая ЕС Великобритания. Каждая из стран может принять, преобразовать и отправить потребителям порядка 50 миллиардов кубометров газа. Что касается Германии, крупнейшего потребителя и импортера газа, то у немцев вообще нет ни единого СПГ-терминала.
Как видно, все обещания американцев уже завтра избавить Европу от зависимости от русского газа — это не более чем пафосная буффонада.
Помните об этом, когда увидите очередную новость, что европейцам больше не нужны российские энергоносители, за которые с начала спецоперации на Украине Запад заплатил Москве более 13 миллиардов долларов.
Автомобилисты стоят в очереди на заправку в Зегребе, чтобы успеть заправиться до повышения цен на топливо. 7 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Европа начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России
 
ЭкономикаНорвегияРоссияЦены на нефтьГазпромЕвросоюзНафтогаз УкраиныТурецкий потокСанкции в отношении РоссииАвторыКолумнисты - Авторы
 
 
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