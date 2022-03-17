https://ria.ru/20220317/fridman-1778641599.html

Попавший под санкции Фридман заявил, что у него нет денег даже на уборщицу

Попавший под санкции Фридман заявил, что у него нет денег даже на уборщицу - РИА Новости, 17.03.2022

Попавший под санкции Фридман заявил, что у него нет денег даже на уборщицу

Попавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:02

2022-03-17T13:02

2022-03-17T13:44

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великобритания

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россия

михаил фридман

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Попавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег, даже на услуги уборщицы, пишет издание Bloomberg Businessweek.После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом").По данным издания, которое взяло интервью у живущего в Лондоне Фридмана, у него есть израильский паспорт. Но на вопрос, может ли он переехать в Израиль, он заявил, что у него "нет там дома" и у него нет доступа к деньгам, чтобы купить его. "Я здесь пленник", — приводит его слова издание.Bloomberg Businessweek пишет, что меры ЕС и Великобритании привели к тому, что счета миллиардера были заморожены и "теперь он пытается понять, как ему оплачивать даже небольшие расходы, например на уборку". "Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно", — сказал Фридман в беседе с изданием.По данным Bloomberg Businessweek, после блокировки счетов Фридману придется получать разрешение на трату денег у британского правительства, которое должно определить разумность его запроса. Расходы Фридмана могут ограничить суммой примерно 2,5 тысячи евро в месяц.По данным Bloomberg, перед введением санкций состояние Фридмана составляло около 14 миллиардов долларов. Сейчас его состояние на бумаге составляет около десяти миллиардов долларов. Издание Bloomberg Businessweek сообщает со ссылкой на Фридмана, что него нет недвижимости, кроме дома в Лондоне, дома в Москве и квартиры родителей в Латвии, и что у него "нет ни яхты, ни самолета, которые можно было бы конфисковать".

https://ria.ru/20220307/sanktsii-1776921580.html

https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775687528.html

https://ria.ru/20220301/lvov-1775701960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, лондон, великобритания, альфа-банк, россия, михаил фридман, санкции в отношении россии