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Глава СПЧ обратился к главредам ABC News и La Stampа из-за фото Донецка

Глава СПЧ обратился к главредам ABC News и La Stampа из-за фото Донецка - РИА Новости, 17.03.2022

Глава СПЧ обратился к главредам ABC News и La Stampа из-за фото Донецка

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к главным редакторам ABC News и La Stampа, выдавших теракт в Донецке за результат... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:58

2022-03-17T14:58

2022-03-17T14:59

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился к главным редакторам ABC News и La Stampа, выдавших теракт в Донецке за результат действий российской армии.Итальянская газета La Stampa в среду вышла с заголовком "Мясорубка" с изображением сцены после обстрела в Донецке. При этом издание выдало фотографию погибших после удара "Точкой-У" жителей Донецка за снимок из Киева. После публикации номера местные блогеры, пользователи соцсетей, эксперты, а также посольство РФ в Риме обвинили газету в распространении фейков."Страшные снимки с места падения "Точки-У", которой украинцы ударили 14 марта по Донецку, выдают за результат действий российской армии… Я направил письма главным редакторам ABC News и газеты La Stampa с указанием на вопиющее нарушение принципов журналистики и понятий морали", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.Он отметил, что за рубежом "мало знают о преступлениях ВСУ", а западные СМИ не только "ничего об этом не сообщают", но и "не чураются самых грязных подлогов"."По версии американского телеканала ABC News, это ракетный удар по Яворовскому полигону с иностранными наемниками на Западной Украине. А итальянская газета La Stampa вообще решила выдать их за Киев с подписями: "Бойня" и "Так Киеву грозит последний штурм", - отметил глава СПЧ.Кроме того, он добавил, что ранее Совет, "предполагая, что не все журналисты и редакторы западных СМИ заняты исключительно специальной пропагандой среди войск и населения противника", персонально разослал журналистам, редакторам, а также западным политикам, дипломатам, правозащитникам подборку материалов о преступлениях украинского режима.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр