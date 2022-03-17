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Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/flag-1778753478.html
Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного
Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного - РИА Новости, 17.03.2022
Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного
Народная милиция Луганской народной республики подняла над администрацией города Рубежное флаг ЛНР, сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T23:01
2022-03-17T23:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рубежное
украина
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики подняла над администрацией города Рубежное флаг ЛНР, сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко.Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного."Мы находимся у администрации города Рубежное. Над ней уже гордо развивается флаг ЛНР… То и дело слышны стрелковые перестрелки на окраинах города, слышна работа украинской артиллерии по поселку", - сообщил Филипоненко в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
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Ольга Филиппова
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в мире, рубежное, украина, ситуация в днр и лнр, лнр
23:01 17.03.2022
 
Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного

Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией города Рубежное

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики подняла над администрацией города Рубежное флаг ЛНР, сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко.
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного.
"Мы находимся у администрации города Рубежное. Над ней уже гордо развивается флаг ЛНР… То и дело слышны стрелковые перестрелки на окраинах города, слышна работа украинской артиллерии по поселку", - сообщил Филипоненко в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРубежноеУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЛНР
 
 
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