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Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного

Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного - РИА Новости, 17.03.2022

Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией Рубежного

Народная милиция Луганской народной республики подняла над администрацией города Рубежное флаг ЛНР, сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:01

2022-03-17T23:01

2022-03-17T23:01

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики подняла над администрацией города Рубежное флаг ЛНР, сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко.Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на брифинге, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного."Мы находимся у администрации города Рубежное. Над ней уже гордо развивается флаг ЛНР… То и дело слышны стрелковые перестрелки на окраинах города, слышна работа украинской артиллерии по поселку", - сообщил Филипоненко в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, рубежное, украина, ситуация в днр и лнр, лнр