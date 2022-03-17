https://ria.ru/20220317/finansy-1778617443.html
Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине
Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине - РИА Новости, 17.03.2022
Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине
Фондовый рынок в России и рынок управления активами адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но без прежней интеграции с глобальными рынками: в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:29
2022-03-17T11:29
2022-03-17T11:29
экономика
россия
санкции
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776108835_0:30:3124:1787_1920x0_80_0_0_816fd77b1277c723d9bd8de05ec823db.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Фондовый рынок в России и рынок управления активами адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но без прежней интеграции с глобальными рынками: в нынешних условиях она становится практически невозможной, такое мнение высказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров рынка управления активами."Главная хорошая новость, и почему имеет смысл проводить такие конференции, - это то, что наш фондовый рынок и рынок управления активами продолжит существовать", - заявил он.Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводятся с 28 февраля."Конечно, в какие-то моменты мы все усомнились, что может наш рынок устоять и что, может быть, он и не нужен будет в том формате, в котором может образоваться. Но в итоге, мне кажется, это совместное видение и рынка и регулятора, что рынок нужен, что финансовые рынки и финансовая инфраструктура важны. Это правильный механизм аллокации капиталов в экономике, и мы от этих принципов отходить не собираемся", - подчеркнул глава департамента Минфина.Поэтому те задачи, которые стоят с точки зрения развития рынка, стимулирования долгосрочных инвестиций, они остаются, продолжил Чебесков. "Конечно, они будут меняться, будем адаптироваться к новым реалиям", - отметил он."Конечно, понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией мы не будем настолько интегрированы с глобальными рынками и с иностранными финансовыми инструментами - это становится практически невозможным", - добавил представитель Минфина.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776108835_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_7f95df88a2e50f3bf6a69f450768d848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, министерство финансов рф (минфин россии)
Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине
Глава департамента Минфина Чебесков: российский фондовый рынок продолжит работать
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Фондовый рынок в России и рынок управления активами адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но без прежней интеграции с глобальными рынками: в нынешних условиях она становится практически невозможной, такое мнение высказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров рынка управления активами.
"Главная хорошая новость, и почему имеет смысл проводить такие конференции, - это то, что наш фондовый рынок и рынок управления активами продолжит существовать", - заявил он.
Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводятся с 28 февраля.
"Конечно, в какие-то моменты мы все усомнились, что может наш рынок устоять и что, может быть, он и не нужен будет в том формате, в котором может образоваться. Но в итоге, мне кажется, это совместное видение и рынка и регулятора, что рынок нужен, что финансовые рынки и финансовая инфраструктура важны. Это правильный механизм аллокации капиталов в экономике, и мы от этих принципов отходить не собираемся", - подчеркнул глава департамента Минфина.
Поэтому те задачи, которые стоят с точки зрения развития рынка, стимулирования долгосрочных инвестиций, они остаются, продолжил Чебесков. "Конечно, они будут меняться, будем адаптироваться к новым реалиям", - отметил он.
"Конечно, понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией мы не будем настолько интегрированы с глобальными рынками и с иностранными финансовыми инструментами - это становится практически невозможным", - добавил представитель Минфина.