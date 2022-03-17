https://ria.ru/20220317/finansy-1778617443.html

Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине

Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине - РИА Новости, 17.03.2022

Фондовый рынок в России адаптируется к новым реалиям, заявили в Минфине

Фондовый рынок в России и рынок управления активами адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но без прежней интеграции с глобальными рынками: в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:29

2022-03-17T11:29

2022-03-17T11:29

экономика

россия

санкции

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Фондовый рынок в России и рынок управления активами адаптируется к новым реалиям и продолжит существовать, но без прежней интеграции с глобальными рынками: в нынешних условиях она становится практически невозможной, такое мнение высказал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров рынка управления активами."Главная хорошая новость, и почему имеет смысл проводить такие конференции, - это то, что наш фондовый рынок и рынок управления активами продолжит существовать", - заявил он.Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводятся с 28 февраля."Конечно, в какие-то моменты мы все усомнились, что может наш рынок устоять и что, может быть, он и не нужен будет в том формате, в котором может образоваться. Но в итоге, мне кажется, это совместное видение и рынка и регулятора, что рынок нужен, что финансовые рынки и финансовая инфраструктура важны. Это правильный механизм аллокации капиталов в экономике, и мы от этих принципов отходить не собираемся", - подчеркнул глава департамента Минфина.Поэтому те задачи, которые стоят с точки зрения развития рынка, стимулирования долгосрочных инвестиций, они остаются, продолжил Чебесков. "Конечно, они будут меняться, будем адаптироваться к новым реалиям", - отметил он."Конечно, понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией мы не будем настолько интегрированы с глобальными рынками и с иностранными финансовыми инструментами - это становится практически невозможным", - добавил представитель Минфина.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, министерство финансов рф (минфин россии)