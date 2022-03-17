https://ria.ru/20220317/festival-1778612749.html

Транссибирский арт-фестиваль открывается в Новосибирске

Транссибирский арт-фестиваль открывается в Новосибирске - РИА Новости, 17.03.2022

Транссибирский арт-фестиваль открывается в Новосибирске

Девятый Транссибирский арт-фестиваль открывается в Новосибирске 17 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:42

2022-03-17T11:42

2022-03-17T11:42

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Девятый Транссибирский арт-фестиваль открывается в Новосибирске 17 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.Смотр основал и возглавляет скрипач Вадим Репин. Выступления пройдут в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, городах Новосибирской области и Красноярского края.Одна из традиций этого музыкального форума — премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для мероприятия. В программе нынешнего фестиваля впервые прозвучит Скрипичный концерт Ильи Демуцкого, созданный по заказу форума и специально для Вадима Репина. Представит сочинение вместе с солистом базовый коллектив фестиваля Новосибирский симфонический оркестр под управлением молодого дирижера, ученика Юрия Симонова – Алексея Рубина.В симфонических и камерных программах примут участие скрипач Павел Милюков, виолончелисты Нарек Ахназарян и Сергей Ролдугин, пианист Итамар Голан (Израиль), певицы Гузель Шарипова, Анна Аглатова, Юлия Мазурова, дирижеры Дмитрий Лисс, Филипп Чижевский, гобоист и дирижер Алексей Уткин. В афише фестиваля – концерты джазового Квинтета Натальи Бутман, ансамбля "Персимфанс", филармонического камерного оркестра и Новосибирской хоровой капеллы.Арт-фестиваль представит и кроссжанровые проекты. Среди них "Па-де-де на пальцах и для пальцев", созданный Вадимом Репиным и примой Большого театра Светланой Захаровой. Его покажут в Новосибирске и Красноярске.Проект "Александр Невский", включающий демонстрацию фильма Сергея Эйзенштейна, пройдет в сопровождении Красноярского симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. Он будет представлен в Красноярске, а также в Лесосибирске и Канске, которые впервые появились на карте фестиваля. В Новосибирске и Красноярске покажут фильм "Вадим Репин".Музыкально-поэтический спектакль "Золотые звуки серебряного века" представят Вениамин Смехов и пианистка Басиния Шульман. Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты москвы" исполнят музыкально-литературную композицию "Письма Ван Гога".Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ.Смотр продлится до 22 октября.

https://ria.ru/20220310/nureev-1777302851.html

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канск

лесосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, павел милюков, сергей ролдугин, россия, канск, лесосибирск, вадим репин, большой театр