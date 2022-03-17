https://ria.ru/20220317/fas-1778595076.html

ФАС проверяет цепочку поставок сахара

ФАС проверяет цепочку поставок сахара - РИА Новости, 17.03.2022

ФАС проверяет цепочку поставок сахара

Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:39

2022-03-17T09:39

2022-03-17T13:39

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников", — говорится в релизе.Служба отметила, что отсутствие сахара на полках магазинов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями"."ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов", — заявили в службе.При необходимости материалы будут передавать в прокуратуру.

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)