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ФАС проверяет цепочку поставок сахара - РИА Новости, 17.03.2022
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ФАС проверяет цепочку поставок сахара
ФАС проверяет цепочку поставок сахара - РИА Новости, 17.03.2022
ФАС проверяет цепочку поставок сахара
Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:39
2022-03-17T13:39
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников", — говорится в релизе.Служба отметила, что отсутствие сахара на полках магазинов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями"."ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов", — заявили в службе.При необходимости материалы будут передавать в прокуратуру.
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:39 17.03.2022 (обновлено: 13:39 17.03.2022)
 
ФАС проверяет цепочку поставок сахара

ФАС начала антикартельные проверки производителей сахара

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Белый сахар на полке в одном из магазинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников", — говорится в релизе.
Служба отметила, что отсутствие сахара на полках магазинов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями".
"ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В случае выявления таких фактов служба незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов", — заявили в службе.
При необходимости материалы будут передавать в прокуратуру.
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