https://ria.ru/20220317/evropa-1778624434.html

Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова

Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022

Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова

Евросоюз в свете ситуации на Украине управляется из Вашингтона, европейцам такая ситуация не нужна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:53

2022-03-17T11:53

2022-03-17T12:24

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евросоюз

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз в свете ситуации на Украине управляется из Вашингтона, европейцам такая ситуация не нужна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этот миф не приживется надолго, все уйдет как туман. Уже многие, если не подавляющее большинство, понимает, кто эту игру затеял и зачем все это нужно, и кому это нужно, в первую очередь. Это не нужно европейцам, это не нужно даже европейским политикам, но они не могут ничего сделать. На них оказывается колоссальное давление, они от этого страдают", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, такая ситуация не нужна "даже политическим движениям на европейском континенте, которые находятся во власти или в оппозиции"."Никому не нужно, потому что все понимают, что это жуткая, разрушительная волна. Это нужно там, за океаном, чтобы нас стравить всех, чтобы вечно тлели конфликты, которые можно с той или иной степенью разжигать, подбрасывая порох в огонь. Это нужно там, чтобы ослабить Европу, Европейский Союз, чтобы стравить нас в очередной раз, чтобы не дать нам нормально взаимодействовать, сотрудничать... Для этих целей в жертву была принесена Украина", - добавила представитель МИД.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778367859.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, европа, евросоюз, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр, украина