11:53 17.03.2022 (обновлено: 12:24 17.03.2022)
Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: ЕС управляется из США, но самим европейцам это не нужно
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз в свете ситуации на Украине управляется из Вашингтона, европейцам такая ситуация не нужна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот миф не приживется надолго, все уйдет как туман. Уже многие, если не подавляющее большинство, понимает, кто эту игру затеял и зачем все это нужно, и кому это нужно, в первую очередь. Это не нужно европейцам, это не нужно даже европейским политикам, но они не могут ничего сделать. На них оказывается колоссальное давление, они от этого страдают", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, такая ситуация не нужна "даже политическим движениям на европейском континенте, которые находятся во власти или в оппозиции".
"Никому не нужно, потому что все понимают, что это жуткая, разрушительная волна. Это нужно там, за океаном, чтобы нас стравить всех, чтобы вечно тлели конфликты, которые можно с той или иной степенью разжигать, подбрасывая порох в огонь. Это нужно там, чтобы ослабить Европу, Европейский Союз, чтобы стравить нас в очередной раз, чтобы не дать нам нормально взаимодействовать, сотрудничать... Для этих целей в жертву была принесена Украина", - добавила представитель МИД.