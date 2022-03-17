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Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022
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Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова
Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022
Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова
Евросоюз в свете ситуации на Украине управляется из Вашингтона, европейцам такая ситуация не нужна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:53
2022-03-17T12:24
в мире
европа
евросоюз
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз в свете ситуации на Украине управляется из Вашингтона, европейцам такая ситуация не нужна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Этот миф не приживется надолго, все уйдет как туман. Уже многие, если не подавляющее большинство, понимает, кто эту игру затеял и зачем все это нужно, и кому это нужно, в первую очередь. Это не нужно европейцам, это не нужно даже европейским политикам, но они не могут ничего сделать. На них оказывается колоссальное давление, они от этого страдают", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, такая ситуация не нужна "даже политическим движениям на европейском континенте, которые находятся во власти или в оппозиции"."Никому не нужно, потому что все понимают, что это жуткая, разрушительная волна. Это нужно там, за океаном, чтобы нас стравить всех, чтобы вечно тлели конфликты, которые можно с той или иной степенью разжигать, подбрасывая порох в огонь. Это нужно там, чтобы ослабить Европу, Европейский Союз, чтобы стравить нас в очередной раз, чтобы не дать нам нормально взаимодействовать, сотрудничать... Для этих целей в жертву была принесена Украина", - добавила представитель МИД.
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в мире, европа, евросоюз, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр, украина
11:53 17.03.2022 (обновлено: 12:24 17.03.2022)
 
Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: ЕС управляется из США, но самим европейцам это не нужно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Евросоюз в свете ситуации на Украине управляется из Вашингтона, европейцам такая ситуация не нужна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этот миф не приживется надолго, все уйдет как туман. Уже многие, если не подавляющее большинство, понимает, кто эту игру затеял и зачем все это нужно, и кому это нужно, в первую очередь. Это не нужно европейцам, это не нужно даже европейским политикам, но они не могут ничего сделать. На них оказывается колоссальное давление, они от этого страдают", - сказала Захарова на брифинге в четверг. По ее словам, такая ситуация не нужна "даже политическим движениям на европейском континенте, которые находятся во власти или в оппозиции".
"Никому не нужно, потому что все понимают, что это жуткая, разрушительная волна. Это нужно там, за океаном, чтобы нас стравить всех, чтобы вечно тлели конфликты, которые можно с той или иной степенью разжигать, подбрасывая порох в огонь. Это нужно там, чтобы ослабить Европу, Европейский Союз, чтобы стравить нас в очередной раз, чтобы не дать нам нормально взаимодействовать, сотрудничать... Для этих целей в жертву была принесена Украина", - добавила представитель МИД.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 03:36
МИД: страны Европы хотят выслужиться перед НАТО в оценке кризиса на Украине
 
В миреЕвропаЕвросоюзСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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