https://ria.ru/20220317/evropa-1778588715.html
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:56
2022-03-17T08:56
2022-03-17T09:11
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778482764_189:383:3149:2048_1920x0_80_0_0_e0ae56f0753c3311671f254e1c0d551b.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья"."Они (Совет Европы) ограничили нас в наших правах как участника этой организации, просто ограничили в правах: быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения... быть мальчиком или девочкой для битья - никто не собирался", - сказала она в эфире "СоловьеLive".Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины.Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778482764_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5e4609da2d99e9f21115c21652a3602a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:56 17.03.2022 (обновлено: 09:11 17.03.2022)
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы
Захарова: Москва вышла из Совета Европы, не собираясь быть "мальчиком для битья"