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В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы - РИА Новости, 17.03.2022
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В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы - РИА Новости, 17.03.2022
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:56
2022-03-17T09:11
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья"."Они (Совет Европы) ограничили нас в наших правах как участника этой организации, просто ограничили в правах: быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения... быть мальчиком или девочкой для битья - никто не собирался", - сказала она в эфире "СоловьеLive".Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины.Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:56 17.03.2022 (обновлено: 09:11 17.03.2022)
 
В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы

Захарова: Москва вышла из Совета Европы, не собираясь быть "мальчиком для битья"

© AP Photo / Jean-Francois BadiasСнятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья".
"Они (Совет Европы) ограничили нас в наших правах как участника этой организации, просто ограничили в правах: быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения... быть мальчиком или девочкой для битья - никто не собирался", - сказала она в эфире "СоловьеLive".
Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.
До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины.
Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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