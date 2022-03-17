https://ria.ru/20220317/evropa-1778588715.html

В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы

В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы - РИА Новости, 17.03.2022

В МИД объяснили решение России о выходе из Совета Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:56

2022-03-17T08:56

2022-03-17T09:11

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778482764_189:383:3149:2048_1920x0_80_0_0_e0ae56f0753c3311671f254e1c0d551b.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья"."Они (Совет Европы) ограничили нас в наших правах как участника этой организации, просто ограничили в правах: быть пораженным в правах, платить взносы, не иметь возможность отстаивать свою точку зрения... быть мальчиком или девочкой для битья - никто не собирался", - сказала она в эфире "СоловьеLive".Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ.До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины.Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии