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Правительство сообщило о выплате купона по евробондам в валюте - РИА Новости, 17.03.2022
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Правительство сообщило о выплате купона по евробондам в валюте
Правительство сообщило о выплате купона по евробондам в валюте - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство сообщило о выплате купона по евробондам в валюте
Выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет, сообщило правительство... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:36
2022-03-17T13:23
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет, сообщило правительство России.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.Ранее в четверг Минфин РФ сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия на фоне санкционных ограничений не отказывается от своих обязательств по госдолгу. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт.Минфин ранее объявил о новом порядке выплат по еврооблигациям РФ. Министерство будет давать платежные поручения банкам-агентам для перечисления выплат в валюте держателям облигаций. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано, а Минфин осуществит выплату в рублях по курсу Банка России на день платежа.Международное рейтинговое агентство Fitch в среду сообщило, что классифицирует возможное погашение Россией долларовых облигаций в рублях как дефолт. В то же время агентство Блумберг со ссылкой на представителя министерства финансов США в среду сообщило, что западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах до конца мая.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
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экономика, россия, правительство рф
12:36 17.03.2022 (обновлено: 13:23 17.03.2022)
 
Правительство сообщило о выплате купона по евробондам в валюте

Правительство сообщило о выплате в валюте купона по евробондам на 117 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выплата купона по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет, сообщило правительство России.
Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.
"Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет", - сказано в сообщении кабмина.
Ранее в четверг Минфин РФ сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.
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Минфин ранее объявил о новом порядке выплат по еврооблигациям РФ. Министерство будет давать платежные поручения банкам-агентам для перечисления выплат в валюте держателям облигаций. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, оно будет отозвано, а Минфин осуществит выплату в рублях по курсу Банка России на день платежа.
Международное рейтинговое агентство Fitch в среду сообщило, что классифицирует возможное погашение Россией долларовых облигаций в рублях как дефолт. В то же время агентство Блумберг со ссылкой на представителя министерства финансов США в среду сообщило, что западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах до конца мая.
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