https://ria.ru/20220317/evrobond-1778744620.html
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2022
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ
JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:16
2022-03-17T21:16
2022-03-17T21:17
экономика
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сша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.По информации агентства, JPMorgan был банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа Citigroup, который в свою очередь выступает в качестве платежного агента по евробондам. JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США в среду, сообщил один из собеседников агентства.В JPMorgan и Citi заявили РИА Новости, что не комментируют данный вопрос.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша
21:16 17.03.2022 (обновлено: 21:17 17.03.2022)
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ
Bloomberg: JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило агентство Блумберг
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.
По информации агентства, JPMorgan был банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа Citigroup, который в свою очередь выступает в качестве платежного агента по евробондам. JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США в среду, сообщил один из собеседников агентства.
В JPMorgan и Citi заявили РИА Новости, что не комментируют данный вопрос.