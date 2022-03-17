https://ria.ru/20220317/evrobond-1778744620.html

JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ

JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2022

JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ

JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:16

2022-03-17T21:16

2022-03-17T21:17

экономика

россия

сша

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.По информации агентства, JPMorgan был банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа Citigroup, который в свою очередь выступает в качестве платежного агента по евробондам. JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США в среду, сообщил один из собеседников агентства.В JPMorgan и Citi заявили РИА Новости, что не комментируют данный вопрос.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html

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сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, сша