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JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2022
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JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2022
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ
JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:16
2022-03-17T21:17
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.По информации агентства, JPMorgan был банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа Citigroup, который в свою очередь выступает в качестве платежного агента по евробондам. JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США в среду, сообщил один из собеседников агентства.В JPMorgan и Citi заявили РИА Новости, что не комментируют данный вопрос.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html
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экономика, россия, сша
21:16 17.03.2022 (обновлено: 21:17 17.03.2022)
 
JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах, сообщили СМИ

Bloomberg: JPMorgan обработал платеж по евробондам России в долларах

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. JPMorgan обработал средства, предназначенные для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ в долларах, и отправил их в Citigroup, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Россия 16 марта должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов – это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг
По информации агентства, JPMorgan был банком-корреспондентом, который Россия использовала для отправки платежа Citigroup, который в свою очередь выступает в качестве платежного агента по евробондам. JPMorgan отправил средства Citigroup после того, как запросил и получил необходимые разрешения от властей США в среду, сообщил один из собеседников агентства.
В JPMorgan и Citi заявили РИА Новости, что не комментируют данный вопрос.
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