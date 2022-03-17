Рейтинг@Mail.ru
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220317/evro-1778573818.html
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара - РИА Новости, 17.03.2022
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара
Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T03:15
2022-03-17T13:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
европа
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
рубль
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370761_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_005baf51c640b5d47643669fb14c69d8.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков заработать на волатильности курсов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт высказал мнение, что такая ситуация демонстрирует сильное ослабление европейской экономики — она зависит от конъюнктурного видения России.Если переход на расчеты для Европы по нефти и газу в рублях состоится, этот процесс будет форсирован, заключил Тимофеев.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Григорий Ивашкин
Григорий Ивашкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370761_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_971975b7e6d02efb2bac7abbe0a4ae75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, рубль, доллар
03:15 17.03.2022 (обновлено: 13:17 17.03.2022)
 
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара

Экономист Тимофеев: уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля сокращается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Обменный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков заработать на волатильности курсов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

“Коррекция пары евро/доллар происходит в преддверии открытия бирж, уже сегодня прослеживается возможность укрепления рубля и юаня, а также потенциал восстановления стоимости российских активов", — отметил он.

Эксперт высказал мнение, что такая ситуация демонстрирует сильное ослабление европейской экономики — она зависит от конъюнктурного видения России.
Если переход на расчеты для Европы по нефти и газу в рублях состоится, этот процесс будет форсирован, заключил Тимофеев.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕвропаАлександр ТимофеевРЭУ имени Г. В. ПлехановаРубльДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала