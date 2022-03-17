https://ria.ru/20220317/evro-1778573818.html
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара - РИА Новости, 17.03.2022
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара
Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T03:15
2022-03-17T03:15
2022-03-17T13:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
европа
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
рубль
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370761_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_005baf51c640b5d47643669fb14c69d8.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков заработать на волатильности курсов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт высказал мнение, что такая ситуация демонстрирует сильное ослабление европейской экономики — она зависит от конъюнктурного видения России.Если переход на расчеты для Европы по нефти и газу в рублях состоится, этот процесс будет форсирован, заключил Тимофеев.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568370761_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_971975b7e6d02efb2bac7abbe0a4ae75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, рубль, доллар
03:15 17.03.2022 (обновлено: 13:17 17.03.2022)
Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара
Экономист Тимофеев: уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля сокращается