https://ria.ru/20220317/evro-1778573818.html

Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара

Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара - РИА Новости, 17.03.2022

Специалист назвал момент, когда евро может стать дешевле доллара

Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T03:15

2022-03-17T03:15

2022-03-17T13:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

европа

александр тимофеев

рэу имени г. в. плеханова

рубль

доллар

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уже сейчас разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается. Это связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков заработать на волатильности курсов, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт высказал мнение, что такая ситуация демонстрирует сильное ослабление европейской экономики — она зависит от конъюнктурного видения России.Если переход на расчеты для Европы по нефти и газу в рублях состоится, этот процесс будет форсирован, заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

россия

европа

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, европа, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, рубль, доллар