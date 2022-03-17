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Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС - РИА Новости, 17.03.2022
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Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС - РИА Новости, 17.03.2022
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора. РИА Новости, 17.03.2022
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мтс
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.Ранее в марте Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия ввели против Эрнста санкции.Эрнст был избран в совет директоров ПАО "МТС" в июне 2020 года.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
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константин эрнст, мтс, общество
20:24 17.03.2022 (обновлено: 21:04 17.03.2022)
 
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.
"МТС... объявил о том, что Константин Эрнст оповестил компанию о своем уходе со своего поста директора в совете директоров МТС, решение вступает в силу 17 марта", - сообщает компания.
Ранее в марте Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия ввели против Эрнста санкции.
Эрнст был избран в совет директоров ПАО "МТС" в июне 2020 года.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 16:34
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС
 
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