https://ria.ru/20220317/ernst-1778738324.html

Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС - РИА Новости, 17.03.2022

Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:24

2022-03-17T20:24

2022-03-17T21:04

константин эрнст

мтс

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.Ранее в марте Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия ввели против Эрнста санкции.Эрнст был избран в совет директоров ПАО "МТС" в июне 2020 года.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

https://ria.ru/20220226/evs-1775269307.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

константин эрнст, мтс, общество