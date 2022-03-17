https://ria.ru/20220317/ernst-1778738324.html
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС - РИА Новости, 17.03.2022
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:24
2022-03-17T20:24
2022-03-17T21:04
константин эрнст
мтс
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.Ранее в марте Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия ввели против Эрнста санкции.Эрнст был избран в совет директоров ПАО "МТС" в июне 2020 года.МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова.
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РИА Новости
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константин эрнст, мтс, общество
20:24 17.03.2022 (обновлено: 21:04 17.03.2022)
Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вышел из совета директоров МТС
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выходит из состава совета директоров МТС, говорится в сообщении мобильного оператора.
"МТС
... объявил о том, что Константин Эрнст
оповестил компанию о своем уходе со своего поста директора в совете директоров МТС, решение вступает в силу 17 марта", - сообщает компания.
Ранее в марте Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия ввели против Эрнста санкции.
Эрнст был избран в совет директоров ПАО "МТС" в июне 2020 года.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова.